Tijana Dapčević izgubila 15 kilograma za četiri meseca: Ovo je njena tajna

Ishrana Tijane Dapčević od koje je smršala brzo

Pevačica Tijana Dapčević je za samo četiri meseca smršala je 15 kilograma. Kako je jednom prilikom ispričala, uz balansiranu ishranu i malo fizičke aktivnosti kilogrami su se istopili. Ata Images

– Odlučila sam se na taj korak kad sam uvidela da se ne osećam više dobro u svojoj koži, kao i da ne mogu da uđem u određene komade garderobe – ispričala je Tijana jednom prilikom.



– Moja ishrana se zasniva na izbalansiranim obrocima. Jedem pregršt povrća i voća, malo mesa, sigurno dvaput nedeljno konzumiram ribu. Nikada nisam gladna jer jedem bukvalno sve osim određenih namirnica koje mi smetaju – objasnila je pevačica i otkrila da testo ne jede, a kada su u pitanju mlečni proizvodi dozvoljen je samo mladi sir. Mirko Tabašević

Inače, pevačica Tijana Dapčević imala je i velike zdravstvene probleme zbog kojih je morala na operaciju.

Tijana je imala problem sa proširenim venama i brojnim kompilkacijama, pa je sve moralo da se reši operacijom, a kako bi pomogla ženama koje se susreću sa sličnim tegobama, pevačica je odlučila da podeli svoje iskustvo.

– Imala sam krofne na nogama. To je ono kad popusti zid, a u jednom trenutku je popustio, i ja sam to okarakterisala da imam krofne na nogama. Međutim, to nije bio jedini problem. Noge su mi oticale, imala sam bolove, noću su me budili grčevi… Kada sam uradila dopler, doktor mi je rekao ‘Ovo je trebalo da uradimo pre godinu dana, ja ne znam šta ti čekaš' – objasnila je pevačica, pa dodala da je jedino rešenje bila operacija. ATA Images