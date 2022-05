Za zdravo srce potrebno je samo 28 grama, ali svakog dana!

Konzumiranje određenih italijanskih sireva može da zaštiti vaše srce, otkriva nova studija objavljena u Journal of the American Society of Hypertension.

U istraživanju su učestvovali i ljudi s visokim krvnim pritiskom koji su svakodnevno konzumirali 28 grama punomasnog tvrdog sira. Posle dva meseca, njihov pritisak se smanjio, za razliku od one grupe ljudi koja je konzumirala “lažni” sir.

Shutterstock

Punomasni tvrdi sirevi u sebi sadrže sastojke koji mogu da opuste krvne sudove i tako snize krvni pritisak. Međutim, iako su ovo dobre vesti za sve ljubitelje sira, u njemu bi ipak trebalo umereno da se uživa. Svi sirevi sadrže velike količine masti i soli, pa se kalorije mogu vrlo brzo nataložiti u organizmu.

Autori spomenutog istraživanja savetuju konzumaciju oko 28 grama na dan.