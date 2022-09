Skandal na britanskom dvoru: Partner princeze Ane utehu pronašao u Kamilinom zagrljaju

Ćerka kraljice Elizabete ljubila je njega

Princeza Ana, jedina ćerka kraljice Elizabete, uvek je delovala strogo i misteriozno. Od majke je nasledila lepe i ponekad opterećujuće osobine, a to je čuveni trio „red, rad i disciplina“. Da ih se čvrsto pridržava uverili smo se i nedavno, kada je pratila kraljicu na poslednje putovanje.

Guliver Getty Images

Od 1992. godine princeza je u braku sa ser Timotijem Lorensom. Decu, Zaru i Pitera, dobila je sa kapetanom Markom Filipsom, za koga se udala 1973. No, da li ste znali da je pre svega toga bila u vezi sa Endruom Parkerom Boulsom? Ako vam je ime, odnosno prezime, poznato – da, to je on. Bivši muž Čarlsove kraljice‒pratilje Kamile. Guliver Getty Images

Ćerka kraljice Elizabete prekinula je emotivnu vezu

Priča o Ani i Endruu postala je ponovo aktuelna zahvaljujući seriji „Kruna“, koja se u trećoj sezoni bavila ovom vezom. Romansa je počela u junu 1970, kada su se upoznali na trkama „Royal Ascot“. Spojila ih je, dakle, ljubav prema konjima. Zabavljali su se, ali brak niko nije pominjao jer je on katolik.

U to vreme članovima kraljevske porodice, inače anglikancima, nije bio dozvoljen brak sa pripadnicima katoličke veroispovesti. On se kasnije oženio sa Kamilom, sa kojom je dobio dvoje dece. Razveli su se 1995. godine, kada je svet uveliko znao za nju i Čarlsa. Iza Endrjua je i brak sa gospođom Rozmari, koja je preminula 2010.

Guliver Getty Images

Iako su odavno krenuli svako svojim putem, ćerka kraljice Elizabete i Endru Parker Bouls ostali su u dobrim odnosima. Družio se i sa njenim prvim suprugom, kapetanom Filipsom, a bio je i kum na krštenju njihove ćerke Zare.