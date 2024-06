Princeza Ana izgubila pamćenje posle incidenta s konjem: Zbog bizarne nesreće otkazane sve aktivnosti

Princeza Ana u bolnici zbog teške povrede

Kejt Midlton, kralj Čarls, Sara Ferguson... Niz je upravo nastavila princeza Ana, jedina ćerka kraljice Elizabete, koja je, kako je saopštila Bakingemska palata, završila u bolnici.

Stvar je prilično ozbiljna, pogotovo u njenim godinama, a u avgustu puni 74. Samo dva dana ranije, princezu smo videli na konjskim trkama Royal Ascot u društvu porodice i starijeg brata.

Chris Jackson/Getty Images

To je loša vest za dvor i zbog toga što je upravo Ana preuzela na sebe dobar deo Čarlsovih obaveza nakon što mu je otkriven kancer. No, do daljnjeg će i ona ostati van dužnosti.

Princeza je zaradila povredu na svom imanju u Glosterširu. Šetala je parkom, a u blizini su bili konji. Iz za sada nepoznatih razloga, jedan od njih udario ju je nogom u glavu, usled čega je zadobila potres mozga.

No, to nije sve. Kako su preneli britanski mediji, izgubila je i pamćenje.

Bob Martin/Getty Images

Njen muž, viceadmiral ser Tim Lorens posetio ju je u bolnici u Bristolu i samo kratko rekao: „Dobro je. Ide sporo, ali sigurno“.

Iako je u početku saošteno da su ozlede lakše, eksperti za kraljevsku porodicu sada tvrde da „uopšte nisu mala stvar“. Ne zna se tačno ni kako je došlo do incidenta. Photo by Aaron Chown - Pool/Getty Images

Princeza Ana trebalo je da se zajedno sa Čarlsom i princom Vilijamom sretne sa japanskim carem Naruhitom i caricom Masako, ali to iz razumljivog razloga nije bilo moguće.





Odložena je i njena turneja po Kanadi, koja je trebalo da počne narednog vikenda.