Petar Strugar prvi put za medije otkako je dobio drugog sina: Omogućimo deci da imaju detinjstvo kakvo smo i sami priželjkivali

„Mi pravimo planove, a Bog se smeje. Želje su mi se uglavnom odnosile na slobodu kretanja. Planovi se i dalje razvijaju, kao i želje vezane za njih. Uskoro ćemo imati nešto novo da objavimo i da vas pozovemo u goste, nadamo se“, kaže Petar Strugar koga smo na početku razgovora, budući da se nismo videli duže vreme, pitali kako je proveo prethodnu „korona godinu“ i kakve je planove za to vreme skovao. Iako je odavno stavio do znanja da o privatnom životu ne želi da govori, pre mesec dana podelio je informaciju da je, posle sina Zarije, dobio još jednog dečaka, Ivu. I to je sve što će reći na tu temu. Kao uvek, neuporedivo je „razgovorljiviji“ kada je reč o druženju sa konjima i ulogama, a spreman je i da se našali na svoj račun. Ovih dana privodi kraju film „Zlatni dečak“, čija se premijera očekuje krajem godine, a interesovalo nas je i da li je očekivao da će serija „Aleksandar od Jugoslavije“ imati veliki medijski odjek, tim pre što se bavi važnom istorijskom temom.

‒ Ovo je više pitanje za producenta ili distributera, možda i emitera. Što se mene tiče, u svaki projekat ulazim maksimalno i sa najboljim namerama. Mnogo kockica mora da se složi da bi sve funkcionisalo. Verujem da na gledanost umnogome utiče i hiperprodukcija sa kojim se susrećemo u poslednje vreme. Pored redovnog dnevnog posla i obaveza, čovek fizički nije u mogućnosti da isprati sve što mu se nudi, koliko god to želeo.

To vas, donekle, pitamo imajući u vidu činjenicu da su svi projekti u kojima ste igrali, od „Montevidea“ do „Senki nad Balkanom“, imali milionski auditorijum. Postoji li u vašem glumačkom biću ta vrsta sujete da posle tolikih uspeha ne prihvatate ništa što je ispod zadatog nivoa?

‒ U svaki projekat ulazim maksimalno posvećen i sa najboljom namerom da uradim svoj deo posla i pomognem koliko je u mojoj moći. Ukoliko procenim da iz bilo kog razloga neću uspeti da do kraja najkvalitetnije iznesem ulogu, i ne prihvatim se posla. Nema to nikakve veze sa sujetom, bar u mom slučaju. Smatram da nijedan lik nije bitniji ili manje bitan od drugog.

Kakav je Petar Strugar danas, u 33. godini? Da li je jednostavniji nego što je bio pre, recimo, deset godina?

‒ Petar Strugar je danas stariji nego pre deset godina, ima poneku sedu koju odbija da vidi, trudi se da zadrži dečaka u sebi, a da bude dovoljno jak da iznese sve što život i odrastanje donose. Da li sam jednostavniji ili komplikovaniji – mislim da nije na meni da sudim o tome. Pitajte moje prijatelje.

U kolikoj meri vreme koje provodite u prirodi i sa konjima utiče na vašu hiperaktivnost?

‒ Druženje sa životinjama je moja strast, ljubav i pasija, te mi je samim tim postalo gotovo druga profesija. Svaki dan počinjem odlaskom u teretanu, zatim se posvetim konjima, a onda na red dolazi život odraslih ljudi. (smeh)

Da biste bili u dobroj formi za jahanje, neophodna je fizička kondicija.

‒ Apsolutno! Moj trener Miroslav ‒ Mića Ilić, koji me vodi već 11 godina, morao je malo da promeni redovni trening kako bi se prilagodio konjičkom sportu. Preskakanje prepona zahteva fokus na konkretnu grupu mišića, pa su treninzi pred takmičenja bili dodatno pojačani.

Kao roditelj, imate li savet kako dete od malih nogu naučiti da voli i čuva svet koji ga okružuje?

‒ Ponašajmo se prema našoj deci tako da im omogućimo da imaju detinjstvo kakvo smo i sami priželjkivali.

Nedavno smo vas, povodom lepih vesti u vašem životu, videli na brojnim naslovnim stranama. Ima li u vašoj kohabitaciji sa „sedmom silom“ malo i stava: „Ako ih ne možeš izbeći...“?

‒ Ne razmišljam o tome na taj način. U svakom slučaju, hvala „sedmoj sili“ što postoji i što se družimo niz godina, i hvala joj što razume i poštuje moj izbor da postoje stvari iz privatnog života koje ipak nisu za „sedmu silu“. (smeh)

