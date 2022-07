Kraljevska dadilja: O Džordžu, Šarlot i Luisu brine jedna posebna žena, obučena i da im spasi život (foto)

Kraljevska dadilja

Princ Vilijam i Kejt Midlton imaju troje dece. Džordž, Šarlot i Luis slatki su i vaspitani, ali nije uvek lako izaći sa njima na kraj. U to smo se uverili na proslavi kraljičinog platinastog jubileja, kada je najmlađi član kuće Kembridž napravio sopstveni šou, da ne kažemo cirkus.

Kada imate malo obdanište i milion obaveza, i to kraljevskih koje ne smeju da se odlažu, onda vam je neophodna pomoć. Baka i deka servis, bilo šta. Iako Kejt voli sama da vozi decu do škole i vrtića, često to umesto nje čini dadilja. Imaju samo jednu, koju su britanski mediji s razlogom nazvali „superdadiljom“. Zove se Marija Tereza Turion Boralo. Meri Popins, ali na nešto drugačiji način.

U palatu „Kensington“ došla je 2014. godine, kada je princ Džordž imao osam meseci. Njegovi roditelji bili su toliko zadovoljni da je Marija postala stalni član porodice. Kasnije su joj na čuvanje poverili i ćerku i mlađeg sina.

Kraljevska dadilja je školovana dadilja. Pohađala je specijalizovani koledž „Norland“ u Batu, koji je 1892. godine osnovala Emili Vord. Sve dadilje koje su proteklih decenija bile angažovane u kraljevskoj porodici imale su diplome ove ugledne institucije. Poznate su i po specifičnim uniformama koje nose dok su na dužnosti.

Marija je, na neki način, i telohranitelj. Prošla je obuku jer ipak brine o budućem kralju. Trenirala je tekvondo, zna kako da spasi dete od kidnapera, ali i da ga odbrani od nasrtljivih paparaca. Mogla bi da radi i kao medicinska sestra, jer je i kroz taj program morala da prođe tokom studiranja. Ali, o njenom privatnom životu se ništa ne zna, niti ona sme da priča o članovima porodice i bilo čemu što se dešava u kući. Pravila su pravila.