Mlad Mesec u Lavu počinje 16. avgusta: Jedni će preispitivati svoju vezu, drugi će razmišljati o proširenju porodice

Mlad Mesec u Lavu počinje 16. avgusta

Čujete li riku iz daljine? Približava se polako, a 16. avgusta odjekivaće celim Zodijakom. Ipak je ovo sezona Lava. Mlad Mesec ulazi u peti znak horoskopa i astrolozi poručuju da nas čeka izuzetno dinamičan period, na momente dramatičan, ali veoma produktivan na različitim poljima. Shutterstock

No, pre nego što se osvrnemo na uticaj ove pojave na svaki znak, podsetićemo vas na to da bi uvek trebalo da ostavite prostor za realizaciju sopstvenih želja i da slušate svoje srce. Da spoznate šta ono želi i šta je to što vam donosi radost. Čuveni švajcarski psihijatar Karl Jung, koji je i sam rođen u znaku Lava, govorio je: „Glavna privilegija koju možete imati u životu je da postanete ono što zaista jeste.“

Veličanstven, harizmatičan i pun duha, Lav je oličenje energije, kreativnosti, individualnosti i samopouzdanja, rođeni lider. Voli da bude u centru pažnje, baš kao i kralj životinja. Ovaj vatreni znak donosi sunce, svetlost, energiju i vitalnost ljudima oko sebe. Inspiriše i ohrabruje druge da pokažu autentičnost. Mlad Mesec odgovara Lavovima, a period od 16. avgusta do 15. septembra odraziće se i na ostale znakove. Shutterstock

Mlad Mesec u Lavu značajno će se odraziti na ljubav

Kod većine će se javiti izraženija potreba da skrenu pažnju na sebe, u stilu Lava. Nastojaćemo da se više istaknemo, kako na poslu, tako i u društvu, da se zapitamo jesmo li dovoljno nagrađeni za svoj trud i zalaganja, da li postoji ravnoteža između onog što radimo i onoga što osećamo... Zašto se ne bismo više posvetili ličnom razvoju ili kreativnoj strani svoje ličnosti? Ovo je sjajno vreme za umetničke duše i osobe koje vole da uživaju.

Isto važi i za ljubav. Neki će se više okrenuti sebi i preispitivati vezu u kojoj se nalaze, drugi će razmišljati o proširenju porodice, a biće i onih koji smatraju da ne bi bilo loše pružiti novu šansu staroj priči. U svakom slučaju, dok je mlad Mesec u Lavu posvetite sebi više pažnje i s vremena na vreme prisetite se mudrih reči Karla Junga.

