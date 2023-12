Lavovima potreban savet, Bikovi žrtve tračeva, Rakovi, prihvatite ono najteže

Nedeljni horoskop do 25. decembra

Ovan

Iznenadne promene na poslovnoj sceni, deluju kao dodatni psihološki pritisak i zahtevaju da imate dobru koncentraciju kako biste se na vreme prilagođavali u odnosu na očekivanja. Ponekad je teško uskladiti različita interesovanja i afinitete koji vas prate, ali u ime zajedničke sreće sve je moguće. Vaša lična sreća proističe iz unutrašnje potrebe, da se sve lepe misli i topla osećanja uvek dele ili razmenjuju sa bliskom osobom.



Bik

Delujete zabrinuto zbog novih događaja na poslovnoj sceni koji mogu da vas uspore u sprovođenju važnih planova koje imate. Ali, uz dodatnu upornost pokazaće se da imate vrlo efikasna rešenja i da okolina izuzetno uvažava vaše rezultate. U događajim iz privatnog života, nemojte dozvoliti da se o vama šire loši glasovi ili da neko o vama plasira pogrešne priče. Svoje male slabosti pokažite samo pred porodicom i bliskom osobom.



Blizanci

Dobre ideje koje imate zahtevaju širu podršku od one koju trenutno uživate u krugu saradnika. Sve što želite možete i da ostvarite, ali uz asistenciju i nečiju podršku. Budući da vi sjajno funkcionišete u partnerstvu, potrudite se da oko sebe okupite osobe od poverenja ili ugleda. Dovoljno ste vešti ili snalažljivi da privolite voljenu osobu na neke svoje zamisli. Nema razloga da vas napušta dobro raspoloženje, nalazite se na korak do zajedničke sreće. Photo by Dmytro Demidko on Unsplash

Rak

Ponekad treba prihvatiti one najteže okolnosti, kako biste sebi i drugima dokazali da ste dovoljno dorasli pred najrazličitijim izazovima. Oslonite se na svoju intuiciju. Uz blisku osobu sve možete da prevaziđete na dobar način, neka vas pravilno doziranje mudrosti, emocija i strasti navedu na zajednička ljubavna rešenja.







Lav

Na pomolu su nove poslovne obaveze koje zahtevaju da se dodatno angažujete ili nove dileme koje ćete morati da rešavate vrlo ekspeditivno u najkraćem roku. Zatražite na vreme nečiji savet prilikom finansijskih procena i ulaganja. Imate utisak da partner nešto vešto prikriva, što dodatno utiče na vašu nesigurnost ili pojačava vašu nervozu. Ponekad umete nepotrebno da umišljate stvari koje drugi ne vide i da pruveličavate svoje ideje.



Devica

Savesno ispunjavate svoj deo obaveza i delujete vrlo ažurno prilikom ispunjavanja raznih dogovora koje imate sa saradnicima. Realno zasnivate sve svoje odluke i nema razloga da neko utiče na vašu profesionalnu nesigurnost. U odnosu sa partnerom, nema potrebe da uporno ponavljate situacije koje ne donose željeni efekat.

Vaga

Nalazite se u sjajnoj formi i sa velikim optimizmom prilazite svakoj poslovnoj temi koju predlažu vaši saradnici. Zahvaljujući pouzdanim informacijama koje dobijate sada možete da planirate niz zajedničkih akivnosti koje će vam uskoro doneti uvećne rezultate. Često imate dobar predosećaj, jer ispunjeni ste romantičnim mislima i raspoloženjem. Ulepšajte svoj ljubavni i intimni život, tako što ćete delovati na voljenu osobu u skladu sa svojom inspiracijom.



Škorpija

Ulazete veliki napor da ostvarite pozitivne rezultate u svom profesionalnom izražavanju, ali postoje izenenadne situacije koje remete vaše planove i poslovnu koncepciju. Potrebno je da se rasteretite od dodatnih obaveza, nemate dovoljno energije da se angažujete na više strana istovremeno. Skloni ste čestim promenama emotivnog raspoloženja, naročito u situacijama kada partner deluje odsutno ili nezainteresovano za vaše ideje. Priželjkujete više nežnosti.



Strelac

Ulažete veliki napor da ostvarite pozitivne rezultate u svom poslovnom izražavanju, ali postoji sled događaja koji remeti vaše planove. Važno je da se pravilno organizujete i da ispoštujete sve zadate rokove. Skloni ste čestim promenama svog emotivnog raspoloženja, nema razloga da gubite nadu ili da se udaljavate od partnera. Shutterstock

Jarac

Donosite niz važnih odluka i delujete odlučno u svojim namerama pred saradnicima. Preostaje vam da sprovedete u delo sve ono što ste ugovarali u proteklom periodu. Nema potrebe da se raspravljate sa neistomišljenicima i da gubite vreme na neke sporedne situacije. Imate dobar osećaj, a ljubavni događaji koje naslućujete najavljuju srećan rasplet u odnosu sa voljenom osobom. Ponekad je najbolje pratiti samo unutrašnji osećaj i ne pričati previše.

Vodolija

Neko vam daje korisne sugestije koje lako možete da primenite prilikom rešavanja ozbiljnih pitanja. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima, kako biste na najbolji način uskladili razlike koje postoje u mišljenju ili iskustvu. Trenutno prispitujete svoj odnos sa bliskom osobom u želji da se što bolje razumete. Imate utisak da vam partner uskraćuje određene informacije iz vama potpuno nepoznatih razloga.

Ribe

Obratite pažnju na nove profesionalne mogućnosti, kako biste proširili saznanje i poboljšali svoju ukupnu poziciju. Ako prepustite da stvari same idu svojim tokom, neko drugi iznenada može da vas preduhitri. Svet oko sebe posmatrate drugačijim ocima ili u vedrim tonovima, osećate se zadovoljno i srećno uz voljenu osobu.

