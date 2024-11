Počeo je retrogradni Merkur i njegova retrogradnost će trajati od 25. novembra pa sve do 15. decembra.

Šta nam donosi retrogradni Merkur?

U okviru ovog retrogradnog Merkura, 5. decembar je najsrećniji datum jer će se Merkur poravnati sa Suncem, dajući mu moć i snagu.

Ako postoji nešto važno o čemu želite da se pobrinete ili kažete, pravi je trenutak da to uradite. Pre i posle 5. decembra, čuvajte se nesreća na putovanju i komunikaciji, kao i tehnoloških problema, zato ne zaboravite da napravite rezervnu kopiju svog rada.

Ovaj retrogradni Merkur može da vas učini nostalgičnim, ali zapamtite - u redu je ostaviti neke stvari u prošlosti. Poenta nije u otvorenim starim ranama, već u tome da se od njih izlečimo.

Ovan

Dajte sebi dodatno vreme u slučaju da dođe do kašnjenja putovanja na putu do prazničnih događaja. Možda ćete se zaglaviti u saobraćaju ili ćete morati da promenite let. Učinite sebi uslugu i idite ranije da ne budete uhvaćeni u neredu.

Photo by Lloyd Newman on Unsplash

Bik

Vaše strpljenje može biti manje nego obično jer ste iscrpljeni. Pokušajte da se ne gurate do krajnjih granica i znajte kada treba da napravite pauzu. Slušajte šta vam telo i um govore da biste izbegli sagorevanje.

Blizanci

Brzo ćete donositi zaključke i biti iritirani zbog onoga što pretpostavljate da drugi misle o vama. Ali da li je njihovo mišljenje zaista važno? Radite na podizanju samopoštovanja kako biste manje brinuli o percepciji drugih o vama.

Rak

Ovaj retrogradni Merkur može da vam iscrpi energiju. Možda ćete stalno kasniti. Umesto da se ljutite, duboko udahnite i opustite se. Nećete moći da shvatite kako da rešite probleme ako niste smireni.







Lav

Bivša ljubav može ponovo da uđe u vaš život - možda je to osoba, ili možda vaš hobi ili faza nekadašnje života. Pokušajte da ostanete praktični u vezi sa svojim osećanjima, umesto da budete ubrzani. Shutterstock

Devica

Stare porodične stvari od pre mnogo godina mogle bi izaći na videlo, primoravajući vas da smirite situaciju. Sad ste stariji i dozvoljeno vam je da kažete kako se osećate. To će vam pomoći da ozdravite i rastete.

Vaga

Pre nego što pošaljete SMS ili mejl, proverite svoj ton. Možda nenamerno delujete brzopleto i impulsivno u svojim formulacijama. Ključne reči ovog retrogradnog Merkura su samo umereno i pažljivo.

Škorpija

Vaše finansije mogu biti nestalne u narednim nedeljama. Održavajte budžet kako treba. Razmislite o kupovini na rasprodajama i pridržavanju liste poklona. Nemojte skrenuti sa prvobitnog plana da biste sačuvali novac od velike potrošnje.

Retrpogradni Merkur krenuo je 25. novembra

Strelac

Vaš um bi mogao biti preopterećen zahvaljujući retrogradnom Merkuru na vašem Suncu. Ako se osećate refleksivno, počnite da vodite dnevnik. Dozvolite emocijama da izađu napolje umesto da ih držite u sebi. Pixabay

Jarac

Može se ispostaviti da je neko kome ste verovali izneverio vaše samopouzdanje. Ako tajne izađu na videlo, preuzmite odgovornost tako što ćete reći kako sve izgleda iz vaše perspektive. Budite iskreni i koncizni.

Vodolija

Sezona je za novo povezivanje sa prijateljima i porodicom da biste podelili sezonsku radost. Planirajte druženje sa poznatim licima i onima sa kojima ste izgubili kontakt da biste podmladili odnose. Smejte se i stvarajte nova sećanja zajedno.

Ribe

Ako ste spremni za unapređenje na poslu, još jednom proverite uslove za poziciju da biste bili sigurni da niste preterali. Šire govoreći, sada je vreme da pozovete savetnika od poverenja da razgovara o opcijama.

(Today)