Brak Dragane Mirković nije završen, Toni ne da razvod

Iako je od trenutka kada je podnesen zahtev za razvod braka, prošlo više od godinu dana, brak Dragane Mirković i Tonija Bijelića još uvek nije okončan. Brak Dragane Mirković nije završen/Foto: Antonio Anhel / Ata images

Razlog za to je što Toni Dragani ne da razvod, osporava ga i želi da se sa pevačicom pomiri, saznaje Skandal.

Naime, kada je video da to ne vodi ničemu, da ona ne želi da se miri, on je odlučio da ovaj proces maksimalno oduži i to na taj način što će izbegavati da se pojavljuje na ročištima:

- Dragana je mislila da će sve ići mnogo laganije i mnogo brže, međutim Tonijevi izostanci na ročišta doveli su do toga da se ovaj slučaj pred sudom vodi već više od godinu dana - priča izvor.

Dok je Draganina baza Beč. Toni svoje vreme provodi u Hrvatskoj. Istina je da on 's vremena na vreme ode i do Beča, međutim kada su ročišta obično pošalje opravdanje i njegov pravni zastupnik njegov izastanak opravda nekim neodložním putovanjem ili zdravstvenim stanjem.

Brak Dragane Mirković nije završen, Toni ne da razvod! Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Toni mesecima ne dolazi na sud. Svako malo je zakazno ročište. Dragana se uvek i redovno pojavljivala u pratnji svog advokata, ali Toni je svaki put zaobišao suđenje i na njega slao svog pravnog zastupnika. Zbog svega toga brak nije mogao da bude okončan, ali to svakako ne može da ide u nedogled.

Zbog toga je sada za februar zakazno ročište na kome će se, pojavio se Toni ili ne, ovaj brak konačno završiti. Dragana će konačno postati slobodna, kao i Toni, što se papirologije tiče.

Kada se bude razvod braka i završio, Dragana ce u februaru verovatno početi da govori za medije. Međutim razvod neće biti njena tema, kao što nije bila ni sada - završava izvor.