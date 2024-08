Preokret: Dragana Mirković Tonija zauvek precrtala, ovo mu je od sada strogo zabranjeno

Pre tačno pet meseci osvanula je vest da su Dragana Mirković i Toni Bijelić stavili tačku na dve i po decenije dugu bračnu zajednicu.

Šta je prethodilo krahu braka nisu želeli da otkrivaju, a u medijima su se pojavljivale razne spekulacije na temu njihovog odnosa nakon razvoda pa se tako moglo zaključiti da je Dragana Mirković blokirala Tonija na društvenim mrežama. Mirko Tabašević

Muzička zvezda je u emotivnom obraćanju otkrila i da već više od tri godine ne živi sa sada već bivšim suprugom, a nakon te njene izjave Toni je ugasio nalog na društvenoj mreži Instagram.

Ipak, nije dugo izdržao pa se ubrzo po stišavanju bure koju je njihov razvod izazvao u javnosti vratio na društvene mreže okačivši prvu fotografiju iz kafića bečkog hotela.

Od tada je svakodnevno aktivan obaveštavajući veliki broj pratilaca o tome šta radi tokom dana, gde se kreće i sa kim.

Ono što su se da primetiti je da sa pevačicom i dalje ima zajedničkih fotografija, a uprkos tome Toni je Draganu otpratio sa Instagrama.

Ona tu nije ostala ravnodušna pa je ubrzo vratila istom merom, da bi kasnije Dragana Mirković blokirala Tonija na pomenutim socijalnim platformama.

Ovaj podatak govori u prilog tome da se bivši supružnici nisu rastali u prijateljskim odnosima, naprotiv, da je situacija veoma zategnuta. Instagram

Podsećanja radi, folk diva ostala je da živi u dvorcu Ebenfurt u Beču, dok se hrvatski biznismen preselio u novu vilu koju je kupio u Opatiji.





Pričalo se da je Tonijevo srce osvojila 15 godina mlađa doktorka iz Nemačke, ipak, on je sve to demantovao navodeći da se on i Dragana još uvek nisu zvanično razveli.