Oglasila se Sandra Kalinić, porodica joj je svetinja: Pomirimo se, oprostimo jedni drugima

Milan Kalinić se razveo, Milan Kalinić život nastavio dalje, bili su samo neki od novinskih naslova u proteklih mesec dana. Mediji su nastavili da ga prate u stopu, ne bi li videli gde i sa kim porovodi vreme, a onda je kao bomba odjeknula vest da ga je devojka pirjavila za nasilje. Za sve to vreme njegova bivša supruga Sandra Kalinić nije se oglašavala. Antonio Ahel/ATAImages

To da se posle punih 18 godina braka razvela od Milana do sada nigde nije komentarisala. Svoje objave na društvenim mrežama isključivo je posvećivala prijateljstvu, druženju i lepim momentima.

Tako je i noćas odlučila da se povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika oglasi i to porukom koju će mnogi protumačiti na više načina.

"Slavljenjen Njegovog rođenja dobijamo šansu da se i sami nanovo "rodimo". Bolji, časniji, čistiji - božiji. Pomirimo se sa sobom, oprostimo jedni drugima, pustimo svetlost Njegovu da nam bude putokaz. On je tu i strpljivo čeka na nas. Dočekajmo i mi Bogomladenca kako zaslužuje. Mir Božiji, Hristos se rodi", napisala je Sandra. Instagram

Sandra i Milan već su iza sebe imali jednu veliku krizu, kada je navodno Sandra prevarila muža sa vlasnikom jednog prestoničkog kluba.

Mnogi su verovali da poznati par neće prevazići krizu u braku, ali su oni iz toga izašli jači nego ikada. Voditelj je tada jasno stavio do znanja da uopšte ne sumnja u supruginu vernost.

- Glupo mi je da mislim na to i da komentarišem. To su budalaštine! Ljudi su ljubomorni na naš brak i pišu gluposti. Veću budalaštinu u svom životu nisam pročitao - rekao je tada za medije, ali je očigledno to samo bila naznaka da je razvod neminovan. Antonio Ahel/ATAImages