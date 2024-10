Razlika u godinama bila je očigledna na fotografijama: Evo koliko je Kalinić stariji od bivše supruge Sandre

Razlika u godinama između Milana i Sandre Kalinić je velika

Milan Kalinić razvodi se od supruge Sandre nakon 18 godina braka u kome su dobili ćerku Teu i sina Vuka.

Kako tvrde domaći mediji, voditelj i glumac napustio je porodični dom, a komšije ih već neko vreme ne viđaju zajedno.

Sa druge strane šuška se da je Sandra već pronašla novog dečka, što je naravno ostalo na nivou gradskih priča, dok se ni Milan, a ni ona nisu oglašavali po pitanju razvoda, ostavljajući prostor za špekulacije i razne verzije porodičnog događaja. Antonio Ahel/ATA Images

Davne 2020. godine, ništa nije slutilo na to da će doći do kraha njihovog braka. Milan je u intrvjuu za Hello magazin tvrdio da je njegova supruga Sandra jedna od najzgodnijih Beograđanki, te da mu ni malo ne smeta kada prošeta gradom i oduzme dah drugim muškarcima.

‒ Volim kada lepo izgleda i kada je drugi gledaju. Naravno, smetalo bi mi kad bi neko pokušao da pređe granicu dobrog vaspitanja, ali šta je loše ako na kulturan način reaguje na zgodnu ženu kao što, uostalom, i sam radim. To shvatam kao kompliment.

Moja žena ima četrdeset godina, skoro dvadeset godina smo zajedno, a ona je, žargonski rečeno, „top riba“. Sandra je jedna od najženstvenijih, „najdamskijih“, najzgodnijih Beograđanki.

Gde god se pojavimo ona je ili najlepša ili među tri najprivlačnije. To pravom muškarcu, koji je siguran u sebe, a pre svega onom koji voli svoju ženu, može samo da imponuje - ispričao je pre četiri godine Milan.

Razlika u godinama između Milana i Sandre Kalinić je velika

- Međutim, bilo je zapisano da se upoznamo. Bio je mart. Dragan Stojković Piksi je slavio rođendan u Stupici. Milan je bio među zvanicama. Delovao mi je kao neki kobac koji iz prikrajka vreba povoljan trenutak za akciju. Takav njegov stav mi je nekoliko puta izmamio osmeh. To ga je ohrabrilo - rekla je Milanova tada zakonita supruga za magazin Glorija. Antonio Ahel/ATAImages

Kako je Milan sam priznao svojevremeno, mogao je mnogo bolje da osmisli kako da joj priđe.

- Prišao sam joj s najglupljom frazom: Neverovatno si mi poznata. Potvrdila je da se znamo odranije. Sećao sam se svake situacije koju mi je opisala, ali ne i njenog lika. Stalno sam je zadirkivao da i nije neka riba kad je toliko trebalo da je primetim - rekao je Milan za isti magazin.

Uspelo im je da se susretnu posle nekoliko neuspelih pokušaja, međutim Milan ni tada nije sve uradio kako je obećao, ali je ipak došlo do poljupca, a sve ostalo je istorija.

Inače, malo ko zna da je Milan od Sandre stariji punih osam godina. Milan je rođen 1972. godine, a ona 1980. godine.