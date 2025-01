Keba pevao za novu devojku Igora Kojića

Igor Kojić konačno pokazao novu devojku! Domaći mediji odmah su objavili fotografiju prelepe brinete koja je osvojila srce naslednika Dragana Kojića Kebe. Antonio Anhel / Ata images

Nakon burnog razvoda davne 2021. godine od pevačice Severine Vučković, Igor je emotivni status krio od očiju javnosti, te na društvenim mrežama nije objavljivao ništa što bi moglo da nas dovede u sumnju da ima nekog kraj sebe.

Ipak, sada je napravio pravi presedan, kada je objavio fotografiju izvajanih nogu svoje nove devojke.

Srećan par pojavio se u prestoničkom restoranu, gde je pevao niko drugi do Keba i upravo tada je nastala objavljena slika.

Na portalu Grand online, ubrzo se pojavila i fotografija lica devojke, čije oči, ako je verovati komentarima izuzetno podsećaju na Severinine.

Keba je pevao novoj snajki na "uvce", što znači da je Igor izabranicu upoznao sa roditeljima i verujemo da je Keba oduševljen što mu je sin pronašao sreću.

Podsetimo, dok je Igor bio u braku sa Severinom, šest punih godina, Keba nije želeo da se oglašava po pitanju svoje snajke, već je u više navrata rekao da njih dvoje vode svoj život i da u njihov odnos ne želi da se meša. Miloš Nadaždin

U jednom kratkom intervjuu pred beogradski koncert, pre nekoliko godina, Keba je otkrio kakav odnos ima sa Severinom, te i da će doći na koncert da ga podrži.









- Mi smo porodica i očekuje se da ona dođe. Otkako su se Igor i ona uzeli, doživljavam je kao člana porodice. Gledam je kao svoju kćerku Natašu. Zanimljivo je da o Severini skoro ništa nisam znao do pre tri godine. Čuo sam samo za njeno ime i pesmu “Ja samo pjevam”. Sad tu numeru uvek izvodim, iako sam naučio i sve druge.

I ona zna svaku moju. Ja sam super sa malim Alekandrom. Njemu kažem: Ja sam tvoj lažni deda! Sviđa mu se to “lažni deda”, iako me voli kao pravog. To ne može da se opiše rečima, ta ljubav se vidi u pogledima – rekao je Keba za Kurir, ne sluteći da će doći do kraha braka između Igora i Severine.