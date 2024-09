Moji roditelji nikada nisu... Đoković u programu RTS-a prvi put progovorio o situaciji u porodici

Novak Đoković prvi put o situaciji u porodici

U studio RTS-a stigao je najbolji svih vremena! Osvajač olimpijskog zlata i vlasnik 24 grend slem trofeja – Novak Đoković odogovrio je na brojna pitanja voditelja.

Iako je sportista koji je osvojio sve, najbolji teniser svih vremena, ne prestaje da obara i postavlja nove rekorde.

RTS

Kako je jedno dečačko "Cilj u tenisu mi je da postanem prvak" postalo stvarnost? Da li je zlato za Srbiju na Olimpijskim igrama najveći uspeh njegove karijere?

Pitanja su na koje je Nole odgovarao pred voditeljskim timom Draganom Kosjerinom i Aleksandrom Stojanovićem.

Poznato je da se cela porodica Đoković žrtvovala kako bi Novak postao ono što je danas. Nema običaj srpski teniser često da govori o roditeljima, ali je u intervjuu za televiziju "RTS" otkrio važnost njihove podrške:

- U početnim godinama bavljenog tenisa, imao sam primer, pre svega, u svom ocu koji je bio i i dalje je uporan. Verovao je u mene čak i kada ja nisam. I majka, koja je izdržavala četiri muškarca, pošto imam dva brata, u 40 kvardata. Bilo je mnogo izazova, jer sam ja izabrao sport koji je izuzetno skup, a svi znamo kakvo je vreme bilo, sankcije.

Bilo mi je potrebno da me neko gura napred uvek, bez obzira na to ko je sa druge strane mreže, uz svo uvažavanje protivnika. Ali, da verujem u sebe i da svaka reč, misao ima svoju moć. To je, dakle, iz kuće poteklo - rekao je Đoković, pa nastavio:

- Zatim i Nikola Pilić. Oni sa tolikim znanjem, riznicom trofeja i radom sa najvećim igračima na svetu. Jelena od moje sedme godine, Niki Pilić se uključio nešto kasnije, pa sve do danas.





Imao sam sreće da je moja porodica naletela na vrhunske stručnjake koji su umeli da mi prenesu znanje, ali i da mi u pravom trenutku donesu samopouzdanje i samouverenost, čak i kada sam odrastao, bio u pubertetu. Svaka reč koju sam dobio je imala svoju moć - rekao je Novak. Photo by Sarah Stier/Getty Images

Zatim se dotakao i samog tenisa i otkrio kakva je klima vladala u porodici kada je Novak počeo da se bavi tenisom.

- Ja u svojoj porodici nisam imao tradiciju tenisa, stalno se tražio savet drugih, moji roditelji nisu se nikad bavili tenisom.

Mnogo toga zavisi od sredine u kojoj živite, resursa... Oba moja roditelja bila su izuzetno posvećena meni. To ne znači da jedan roditelj treba da bude uz dete.

Posvećenost znači i biti detetu emocionalna podrška.

I ja sam roditelj, moja situacija je drugačija, ali isto i mi se nosimo sa izazovima, veoma je važno da roditelj osluškuje dete - objasnio je Nole.