Zašto su se razveli Mrkela i Lidija? Posle 24 godine otkriven pravi i jedini razlog

Razvod Mrkele i Lidije bio tema broj jedan

Lidija Vukićević i Mitar Mrkela bili su jedan od najlepših estradnih parova u vreme kada su stali na „ludi kamen”.

Bivši muž Lidije Vukićević i glumica, oboje na vrhuncu popularnosti, ludo su se voleli, a kao kruna njihove ljubavi rođeni su sinovi Andrej i David.

Zbog fudbalskog uspeha Mitra Mrkele Lidija je živela u inostranstvu godinama, a kada se ljubav ugasila i kada su se rastali, vratila se svojoj najvećoj ljubavi - glumi. Antonio Ahel/Dušan Milenković

- Kada žene kažu, a u poslednje vreme to često čujem: „Moj bivši muž je divan čovek“ meni je to bezvezna priča. Postavlja se pitanje, pa zašto ste se onda razveli?!

Ja sam se udala iz ljubavi, dobili smo decu iz ljubavi i to je sasvim dovoljno i sasvim divno - rekla je pa dodala:

- Onog trenutka kada smo shvatili da smo ipak dva različita sveta, jer sam ja glumica a on sportista, rešili smo da se sporazumno razvedemo.

Kada smo shvatili da nemamo zajedničke teme, što je u odnosu jako važno, mi smo se rastali. Sasvim sporazumno i korektno. I to je cela istina, korektno.

Posle kraha braka bila sam nešto pametnija, pa sam negovala tu dobru priču posle razvoda, a i to samo zbog dece.





Kada čujem da žene ostaju u zajednici, kako kažu, zbog dece, smatram da je to samo izgovor i slabost. Da se razumemo, to je deci samo medveđa usluga - ispričala je svojevremeno za medije i otkrila kako joj je život posle razvoda izgledao. Antonio Ahel/Dušan Milenkov

- Kada sam se razvela, ostala sam bez bilo čega, jer sam došla iz inostranstva gde sam godinama bila sa njim. Imala sam hrabrosti i krenula od početka jer ako nešto želite, morate krenuti od nule.

Počeci su za jake ljude, a ja za sebe mogu da kažem da to jesam. Nisam se dvoumila, nisam razmišljala da li ću imati novca isto kao i do tada. Nisam dozvolila da ekonomski faktor uništi moj život, zanimali su me viši ciljevi.

Sinovi Andrej i David odrasli su momci koji imaju svoje živote, ali sa majkom imaju izuzetno blizak odnos, piše Story.

Bivši muž Lidije Vukićević još uvek je dobar frajer, oženjen je lepom Olgicom koja je od njega mlađa čak 21 godinu i s kojom ima sina Dušana. ATA Images