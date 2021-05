Mladi, uspešni, bogati i srećni, na ljubavi su im svi zavideli: Ovako su se voleli Lidija Vukićević i Mitar Mrkela

Bivši muž Lidije Vukićević 2013. godine postao je otac po treći put

Fotografije sa odmora u Egiptu, koje Lidija Vukićević ovih dana objavljuje na svom „Instagram“ profilu, iznova dokazuju da je za atraktivnu glumicu vreme odavno stalo. Pedeset devet godina, koliko će napuniti 20. jula, za nju su samo broj.

‒ Ne krijem godine, sve su moje, ponosna sam na njih i nijednu ne dam. Što sam starija sebi sam sve zanimljivija i draža ‒ rekla je Lidija za HELLO! uoči prošlogodišnjeg rođendana.

Iako poznata kao žena sa stavom, koja na novinarska pitanja odgovara otvoreno i direktno, Lidija Vukićević emotivni život brižljivo čuva od očiju javnosti. O toj temi nije previše govorila ni tokom devetogodišnjeg braka sa Mitrom Mrkelom. U vreme kada su se venčali, 1991. godine, ona je bila zvezda serije „Bolji život“, a on jedan od najbolji fudbalera u zemlji, pa ne čudi što su medijski reflektori regiona bili usmereni ka njima.

No, budući da su se ubrzo preselili u Holandiju, uspeli su da zadrže svoj mir. Na vrhuncu popularnosti Lidija Vukićević oprostila se od glume i posvetila porodici. Stariji sin Andrej rođen je 1992, a David tri godine kasnije. Posle nekog vremena preselili su se u Tursku, kada je Mitar Mrkela potpisao ugovor sa fudbalskim klubom iz Istanbula. U jednom periodu živeli su i u Americi.

Naizgled idiličnom bračnom životu kraj je došao 2000. godine. O bivšem suprugu Lidija nikada nije izgovorila ružnu reč, ali nije krila da je sinove sama podizala.

‒ Daleko od toga da je razvod nešto lepo, ali, verujte mi na reč, ja sam se tada drugi put rodila. Draže mi je bilo da otvorim školu glume i trčim na sto strana, kako bih zadržala standard koji sam imala, nego što sam nekad uživala u mogućnosti da ništa ne radim već samo da uzimam. Prezirem izraz samohrana majka i to što sam ostala sama sa dvoje male dece nisam doživela kao hendikep, već kao priliku da pokažem da sam borac. Izborila sam se. Pobedila ‒ pričala nam je u jednom od intervjua.

Andrej je krenuo očevim stopama i postao fudbaler, a David je završio Pilotsku akademiju u Vršcu. Obojica su stasali u lepo vaspitane, školovane momke, koji svojim ponašanjem nikada nisu dali ni najmanji povod za senzacionalističke tračeve.

‒ Nisam bila od majki koje smatraju da je najvažnije svakog dana deci skuvati ručak, meni je bio prioritet da sa njima konstantno razgovaram. Dešavalo se da pričamo do ranih jutarnjih sati i, što je najvažnije, na njihovu inicijativu, ne na moju. Srećna sam kad vidim da je taj način vaspitavanja dao rezultate i da su izrasli u momke za primer. Istovremeno, beskrajno me raduje što niko za njih ne može da kaže da su „mamini sinovi“ ‒ iskrena je Lidija. Luka Šarac

Mitar Mrkela, danas sportski direktor „Crvene zvezde“, sa novom izabranicom Olgicom, 2013. godine dobio je sina Dušana, koga su sinovi iz prvog braka s ljubavlju prihvatili. Lidija, na novi brak i ne pomišlja.

‒ Nikad ne reci nikad, ali nemam nameru da se ponovo udam. To je jedina istina. Iz iskustva mogu da kažem da brak ubija ljubav, ukoliko partneri nisu životni umetnici dovoljno vešti da zajednički život ne pretvore u naviku. Ne treba gubiti vreme sa osobama koje vam ne odgovaraju, radi eventualne sigurnosti. Život je jedan i moramo ga živeti punim plućima.

Na pitanje kakav muškarac najbolje pristaje uz ženu kao što je ona glumica, koju poslednjih meseci gledamo u seriji „Igra sudbine“, odgovara:

‒ Teško pitanje. Imam problem što u ovim godinama izgledam tako kako izgledam. Ako izađem sa mlađim muškarcem, krenu komentari u tom pravcu. Ukoliko me vide sa starijim, kažu „eno je sa dedom“”, iako „deda“ ima tri godine više od mene. (smeh) Uživam u ljubavi, to je moj pokretač, drugo me ne zanima.