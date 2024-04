Oglasio se Dženan Lončarević nakon ispovesti bivše žene: Ovakvu reakciju javnost nije očekivala

Oglasio se Dženan Lončarević nakon svih spekulacija.

Sezona razvoda na ovdašnjoj estradnoj sceni je u punom jeku. Posle Dragane Mirković i Harisa Džinovića, red je došao na Dženana od koga ovakvu situaciju nismo očekivali. Milan Maričić/ATAImages

Zašto je došlo do razvoda nije poznato. Pevač je u februaru podneo zahtev za razvod od supruge Samire koju sve do sada nismo imali prilike da vidimo.

- Jedino tražim da se poštuje zakon u svemu ovome, ne tražim ništa više. Ipak sam radnik tog suda, vodim krivičnu pisarnicu i znam kako sve ide.

Tražim da se zakažu predmeti koji su pre mene, ako su hitni, pa moj. Da li će da bude sutra, prekosutra ili za mesec dana, samo da ide po zakonu. On i njegov pravni tim sada urgiraju sa svih strana da se to ubrza - počela je Samira.

Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke.

Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. U tome je problem - istakla je Dženanova zakonita supruga sa kojom ima dva sina za Telegraf.

Sada je i pevač popustio pred javnim pritiskom, pa nije ostao imun na komentare koji se već danima nižu na račun njegovog razvoda. M.M./ATAImages

Naime, izvesna žena je na Instagramu napisala komentar na Dženanovoj poslednjoj objavi, koji je on podržao lajkom, čime je stavio do znanja da je i to njegova poruka za javnost.





- Ljudi, budite realni, nije vaše/naše da osuđujemo bilo koga radi njegovog privatnog života, nemamo to pravo.

Pratimo ovog čoveka zato što volimo njegovu muziku i to je jedino što bi trebalo komentarisati. Svako neka vodi brigu o svom životu, kako zna, ume i hoće - glasi komentar koji je Dženanu očigledno odgovarao.