Dragana Mirković se slomila, pa priznala: Ne umem da živim bez ljubavi, znam da nigde nisam pogrešila

Dragana Mirković rasplakala se pred kamerama

Razvod Dragane Mirković i Tonija Bijelića ovih dana je jedna od glavnih tema u regionu. Iako su se mnogi šokirali kada su čuli da je njihova bajka došla do kraja, popularna pevačica je i ranije nagoveštavala da nije baš sve bilo u najboljem redu u braku koji se zvanično završava posle 24 godine. Mirko Tabašević

U nedavnom intervjuu u sklopu njenog šou programa "Rame uz rame sa Draganom”, koji je dala za Kurir, folk diva je pričala i o ljubavi, a na neka pitanja odgovarala je u suzama.

- Svašta nešto pomislim kad sam sama, ali najbitnije mi je da sam mirna sama sa sobom. Nemam nemire i nedovršene stvari, to me čini mirnom i staloženom. Mogu i da se ljutim na sebe i da volim sebe, da se ponašam kao dete, bitno je samo da je taj mir u meni i da znam da nigde nisam pogrešila. M.M./ATAImages

Na pitanje šta za nju znači ljubav, odgovorila je da ona u njenom životu igra najveću ulogu. Ne samo ljubav prema muškarcu.

- U mom životu je sve počelo s ljubavlju. Ljubam prema najrođenijima, prema svom selu, muzici, prijateljima. Ljubav prema fanovima, porodici koju sam osnovala, i ona najveća, ne samo ljubav nego i večita zaljubljenost, prema mojoj deci. Ljubav je za mene sve, ljubav je život. Ako prestane ljubav, ja neću moći da živim. Jednostavno mislim da ne umem da živim bez ljubavi.

Petar Đorđević

- Ja sam u životu mnogo sebe davala, i onima kojima je trebalo i onima kojima nije trebalo. Ali ne žalim zbog toga, jer sve što sam dala, a nije mi bilo uzvraćeno, dobila sam na nekoj drugoj strani kao nagradu.

Dragana Mirković rasplakala se pred kamerama na pitanje šta može da joj natera suze na oči.

- Mnogo toga može da me gane. Nije to samo izdaja ili neka bol. Kada sretnem starog čoveka na ulici koji jedva hoda, to ume da me zaboli. Više puta kada vidim baku neku kako prodaje cveće, a hladno je napolju, ja sve to cveće kupim samo da ona ode kući da ne mrzne. To su samo neke sitnice. Postoje mnoge stvari u vezi s kojima čovek ne može ništa da uradi.





Milan Maričić/ATAImages

- Kroz sve ove godine skupljala sam mnogo radosti i sreće, ali i mnogo bola. Bez obzira na to koliko ste uspešni i jaki, koliko je ta bol daleko i za vas više ne postoji, i čak ne bi trebalo ni više da vas boli - rekla je pevačica, jedva zadržavajući suze, ali su one na kraju potekle.

- Bol je ipak bol, ma koliko stara bila, svi mi to imamo u životu, svi. Ali, ono dete u meni pobeđuje. Nemoj više ništa da me pitaš, molim te. Setila sam se sada nekih stvari, i onda ne vredi...