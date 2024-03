Sud doneo odluku! Evo šta će Lečić morati da uradi nakon što je tužio Anđelu Jovanović

Branislav Lečić i Anđela Jovanović na sudu

Anđela Jovanović danas se pojavila u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, gde je održano ročište po tužbi glumca Branislava Lečića.

Advokat Goran Draganić, pravni zastupnik ćerke Dragana Jovanovića i Branke Pujić, istakao je da je naredno ročište zakazano za 30. septembar, te da su tada, za razliku od danas (6. marta), dužni da se pojave i Anđela i Branislav.

Antonio Ahel/ATAImages

Draganić je istakao da je danas održano pripremno ročište, da Anđela nikome nije uskratila pravo na rad, te da strane nisu bile u obavezi da se pojave.

- Danas je održano pripremno ročište, na sledećem će biti saslušan gospodin Branislav Lečić, tužilac. Daće izjavu u svojstvu parnične strane. Kao što je praksa na pripremnom ročištu, svaka strana predlaže svoje svedoke i svoje dokaze. To je učinila i tužilačka strana, to je učinila i naša strana. Moraćemo da sačekamo, nažalost, suđenje je odloženo tek za 30. septembar. To je prilično dug period, ali to je što je.

- Što se tiče ostalih izjava gospođe Anđele Jovanović, ona je već dala izjavu i zato smo odlučili da sada ne daje izjavu. Mogu samo da kažem da je pravo svakog umetnika da odluči da će učestvovati u nekom projektu ili ne. Za sada je to toliko, moramo sačekati za dalje - kazao je Draganić.

Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Lečić je tužio svoju koleginicu jer je odbila da se nađe s njim u istoj sceni serije „Radio Mileva”, i traži da mu isplati 300.000 dinara „za povredu časti i ugleda”

U tužbi se navodi da kada je tužena Anđela Jovanović saznala da Lečić treba da bude angažovan na snimanju serije “Radio Mileva”, javno je negodovala i izjavila da ne želi da igra sa silovateljem i seksualnim napasnikom, te da će, ukoliko on bude angažovan, napustiti projekat iz revolta. Boško Karanović

– Odbila sam da igram zbog neprijatnog događaja iz prošlosti koji sam imala s njim. Ni sada, ni bilo kada u budućnosti ne želim da budem u istom kadru s tim čovekom, kako zbog onoga kroz šta sam ja prošla, tako i principijelno, zbog onoga za šta su ga moje koleginice optuživale – izjavila je Anđela za Blic, ne obrazlažući neprijatno iskustvo.