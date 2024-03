Nisam je dodirivao, to je rediteljska provera: Lečić do detalja opisao šta je radio sa Anđelom, pa progovorio o Gagiju i Branki

Branislav Lečić tužio je glumicu Anđelu Jovanović jer je odbila da sa njim glumi u sceni serije „Radio Mileva“, a, kako se navodi, pripremno ročište zakazano je za 6. mart.

Naime, Lečić je dobio ponudu za epizodnu ulogu u seriji "Radio Mileva", a kada je glumica Anđela Jovanović odbila da sarađuje s njim, zamenio ga je kolega Irfan Mensur.

Milan Maričić / ATA images Lečić ju je tužio zato što mu je, navodno, mlađa koleginica postupkom "uskratila pravo na rad", a Anđela mu je povodom toga poručila da je odbila da sarađuje s njim zbog "neprijatnog događaja iz prošlosti".

Glumac se ponovo oglasio ovim povodom i poručio da je mlađu koleginicu video samo jednom u životu.

- Ne znam na kakvu neprijatnu situaciju Anđela misli iz prošlosti. Mi smo se videli samo jedanput u životu. Bilo je to pre devet ili deset godina. To je bio prvi i jedini put. Hteo sam da radim jednu predstavu i jednu od uloga sam hteo da namenim njoj.

- Imali smo razgovor lice u lice u kome sam procenjivao da li je spremna i sposobna za ulogu koju sam joj namenio.

To je bila rediteljska provera, jedan opušten razgovor, normalan, bez ikakvih seksualnih asocijacija, iluzije ili bilo čega što bi asociralo na seksualno. Niti sam je dodirivao, niti je ona mene dodirivala - tvrdi Lečić za Informer.

Kako kaže, posle toga se više nikada nisu čuli, niti ju je zvao, niti joj je slao poruke.

- U međuvremenu nisam realizovao tu predstavu, ali želim da je realizujem, zato neću da pričam o kojoj predstavi je reč. Jednu od uloga hteo sam da nemenim njoj jer sam mislio da bi mogla da je odglumi.

Očigledno je da je ona to sebi iskonstruisala jer joj verovatno treba neki argument. Potpuno neshvatljivo šta ljudi rade, to je bolesno.





Boško Karanović

Glumac je rekao da sa njim nisu kontaktirali Anđelini roditelji, inače poznati glumci Dragan Jovanović Gagi i Branka Pujić.

- Nisu sa mnom kontaktirali njeni roditelji, ni Gagi, ni Branka. Nemaju razloga jer ništa loše nisam uradio. Anđela uopšte nije bila predmet mog interesovanja ni u kom smislu, osim u glumačkom, i da procenim da li mogu da je angažujem ili ne.

Dodao je da nema smisla što mu je dan pred snimanje javljeno, i to uveče, da neće moći da snima "Radio Milevu".

- Već sam bio potpisao ugovor i svima razglasio. Naučio sam tekst. Ako je i htela to da uradi, da ne snima scenu sa mnom, mogla je ranije da kaže: "Ja ne želi". I da to bude pristojno i to bi bilo okej.

Rekao sam producentu da, ako mi se izvini za ovo što mi je napravila, da je neću tužiti. Ali, ona to nije uradila i sada ima tužbu - zaključio je Lečić.