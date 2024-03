Svedočenje Branislava Lečića o spornom događaju s Anđelom: Setio sam se, bilo je to na jednoj terasi...

U Prvom osnovnom sudu juče je održano pripremno ročište u procesu koji je protiv Anđele Jovanović pokrenuo njen kolega Branislav Lečić.

Dan kasnije, u emsiji “Kec na jedanaest” na televiziji K1, glumac je otkrio zašto se juče nije pojavio, te detaljno objasnio šta se zaista dogodilo između njega i koleginice. Antonio Ahel/ATAImages

– To je pripremno ročište na koje idu advokati, tako da ja nisam ni bio pozvan. Nele Karajlić mi je iz najbolje namere ponudio da se angažujem i da stigmu koja me prati u slučaju Danijele u poslu prevaziđemo time što treba da igram.

– Prihvatio sam, potpisao ugovor, naučio tekst i bio spreman. Čitavih 20 dana se znalo da ću ja to da igram u seriji i onda, noć pred snimanje, dobijam informaciju da ne mogu da snimam, tačnije rečeno Anđela odbija da tu scenu snima sa mnom – ispričao je Lečić i dodao:

– Svako ima pravo na izbor, tu nema nikakvog problema. Svako od nas i bira, to mi dobro znamo kao glumci.

– To je minimum poštovanja kad već nešto uradite, kad dođete pred svršen čin, objavite i u javnosti da to radite, kako onda da objasnite da to ne radite?

– Ja ne znam šta se dešavalo između nje i produkcije. Izvinjenje od produkcije sam dobio i to je ono zbog čega ništa ne mogu da zamerim Neletu – kazao je Lečić. Boško Karanović

– Oni nisu ni hteli da kažu da je ona, ali se to saznalo vrlo brzo. Hteli su da se zaštite. Na kraju krajeva, kad se produkcija izvinila ja sam to i oprostio i nisam ponudio nikakvu tužbu, ali kad sam tražio da se ona izvini... – rekao je Lečić.

Lečić je trebalo da igra profesora koji je lažno optužen za s*ksualno nasilje, a Anđela učenicu.





– Ja sam stigmatizovan već od slučaja Danijele i trpim posledice ataka na svoju egzistenciju, samim tim i na život. Moram otvoreno da govorim o tome, ne smem da lažem i ja valjda imam pravo da se suprotstavim tome. Moji zahtevi nisu ništa komplikovani, vrlo su minimalni. Minimum poštovanja, profesionalno.

– Ako sam već sve dogovorio, ja 8 sati pred snimanje dobijam izveštaj da ne mogu da snimam i sad treba da zbog nečije odluke – koja je moguća – ali pre toga, pre toga se te stvari usklade, a ne tad. Onda mi se uskraćuje pravo na rad, a pravo na rad je pravo na život – rekao je Branislav i objasnio da nikakav kontak sa Anđelom nije imao deset godina: Antonio Ahel/ATA Images

– Ja nikakve kontakte sa njom nemam, niti poruke, niti telefonske pozive. Jedini kontakt koji smo imali je pre devet ili deset godina, kada se vratila iz inostranstva gde se školovala, moji divni prijatelji Branka i Gagi, imao sam potrebu da je angažujem za jednu predstavu gde je ona trebala da igra važnu ulogu, ali ja to ne mogu da znam dok ne upoznam osobu.

– Nisam joj za to rekao, već sam prijateljski razgovarao s njom, nisam želeo da je razočaram ako vidim da to ne može da radi. Normalno sam pričao, krajnje ljubazno i taj razgovara je zaista bio ljudski. Od tada nismo imali nikakv kontakt. Između nas nije bilo nikakve loše priče. Mislim da je to više njen alibi, ne samo time što se vodi za slučajem koji je bio pre toga i stigmatizacijom koja je prisutna, već da bi ona imala neki lični razlog, jer tu ne postoji ništa što bi bilo loše i denucijantno ni za mene ni za nju.

– Postao sam toliko oprezan, setio sam se jednog momenta na nekoj terasi pod kamerama, u potrazi sam da nađem taj snimak. Mi nismo imali ništa, niti sam ja nju dodirivao, niti ona mene – ispričao je Lečić i dodao da se sada postavlja pitanje zbog čega njegove kolege daju podršku Anđeli, zapravo šta je pozadina priče: K1 Televizija screenshot

– Da li je podrška u tome da nemam pravo da rad. Ako je protiv tužbe, onda ona ima pravo da ona ne snima sa bilo kim. Ja potpuno stojim iza toga, pa svi mi biramo i to nije tema. Čemu onda podrška tome, kada je to opšte pravilo. Podrška je u tome da to nije profesionalno da se uradi u trenutku kada si ti već potpisao ugovor i objavio, pa je ljudski malo izvinjenje, ništa više ne tražim.

Na pitanje da li bi povukao tu tužbu Lečić je rekao:

– Povukao bi tužbu za izvinjenje. Ja ne tražim ništa više nego minimum poštovanja. I kada bi proukcija priznala da je njihova greška, takođe bih povukao tužbu. Ako produkcija potvrdi njenu izjavu da je odmah odbila da igra ulogu, povući ću tužbu – zaključio je Branislav Lečić u emisiji “Uranak” na televiziji K1.