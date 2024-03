Ćerka doktor nauka, sin diplomirao u Americi: Ovo su tajanstvena deca Vere Matović

Deca Vere Matović obrazovana i uspešna

Verovali ili ne, njena karijera traje od početka sedamdesetih godina prošlog veka. Vera Matović na sceni je više od pet decenija, prodala je milione ploča i kaseta, osvojila mnoštvo nagrada i bila jedna od najpopularnijih folk pevačica u bivšoj državi. Antonio Ahel/ATA Images

Osim talenta za muziku imala je i onaj za preduzetništvo, pa je zarađeni novac mudro ulagala. Tako je danas, pored raskošne kuće na Senjaku, vlasnica i vredne kolekcije umetničkih dela.

Iako pevačice bije glas da nemaju sreće u ljubavi, Vera se može pohvaliti jednim od najstabilnijih brakova na našoj javnoj sceni. Sa suprugom, harmonikašem Ratomirom Matovićem, već decenijama deli dobro i zlo, a najviše radosti donela su im deca, ćerka Violeta i sin Miljan. Antonio Ahel/ATA Images

- Ćerka mi je doktor nauka na temu “Terorizam”, živi u Beogradu. Sin je završio Ekonomski fakultet u Americi. Moja deca su moj ponos. Bili su daleko od estrade i imali zacrtan put, put do uspeha - ispričala je jednom prilikom pevačica.

Zbog prirode posla Vera i Ratomir nisu mogli da odrastanje svoje dece isprate onoliko koliko su želeli.

- Svako dete hoće i oca i majku uz sebe. Kada je ćerka bila mala, nismo provodili mnogo vremena sa njom. Jednog dana je bila kod drugarice i oni su imali ručak u određeno vreme. Dođu sa posla mama i tata njene drugarice i svi zajedno ručaju.

- Ona je to gledala i pitala me: “Majko, a kad ćemo mi zajedno da ručamo?” To je mene jako zabolelo. Suprug i ja nismo u toku meseca bili sa njom ni pet dana. E, to je bolno bilo, ali narod mi nije dao drugačije. Želela sam i da napustim ovo sve, ali stalno su me zvali. Antonio Ahel/ATA Images

Violeta i Miljan ne vole da se eskopniraju, a Vera je oduvek poštovala njihovu želju za privatnošću. Istakla je da su i ona i suprug neizmerno ponosni na svoju decu, koja su izrasla u časne ljude.