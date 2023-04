Violeta je doktor nauka, Miljan je diplomirao ekonomiju u Americi: Ovo su deca Vere Matović, pevačica ih decenijama krije od javnosti FOTO

Deca Vere Matović nikada se nisu eksponirala u javnosti

Pevačica Vera Matović može se pohvaliti pet decenija dugom karijerom, tokom koje je osvojila brojne festivalske nagrade, snimila na desetine hitova, prodala milione gramofonskih ploča i kaseta. Zarađeni novac brižljivo je čuvala i mudro ulagala pa je tako danas, kažu upućeni, vlasnica jedne od najskupljih kuća na Senjaku, ali i impozantne kolekcije umetničkih dela.

Ona sama bi, verovatno, kao najveće bogatstvo izdvojila skladan porodični život. Sa suprugom Ratomirom Raćom Matovićem, harmonikašem, provela je pola života deleći dobro i zlo. Najveću sreću donela su im deca, ćerka Violeta i sin Miljan.

- Ćerka mi je doktor nauka na temu “Terorirazam”, živi u Beogradu. Sin je završio Ekonomski fakultet u Americi. Moja deca su moj ponos. Bili su daleko od estrade i imali zacrtan put, put do uspeha - ispričala je jednom prilikom pevačica, koja se trudi da Violetinu i Miljanovu privatnost maksimalno sačuva. Facebook

Zbog prirode posla Vera Matović i njen suprug nisu, tokom odrastanja dece, bili sa njima onoliko koliko su želeli, a o tome pevačica danas kaže:

- Svako dete hoće i oca i majku uz sebe. Kada je moja ćerka bila mala, nismo provodili mnogo vremena sa njom. Jednog dana je bila kod drugarice i oni su imali ručak u određeno vreme. Dođu sa posla mama i tata njene drugarice i svi zajedno ručaju. Ona je to gledala i pitala me: “Majko, a kad ćemo mi zajedno da ručamo?” To je mene jako zabolelo. Suprug i ja nismo u toku meseca bili sa njom ni pet dana. E to je bolno bilo, ali narod mi nije dao drugačije. Želela sam i da napustim ovo sve, ali stalno su me zvali.”

- Suprug i ja smo neizmerno ponosni na našu decu. Izrasli su u časne ljude. Mogli su sve da urade, ali nisu. To je do njih, a ne do roditelja. Mi smo ih samo pratili - napomenula je govoreći o roditeljstvu.