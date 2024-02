Život srpskog reprezentativca nije bilo lak, četvoročlana porodica stanovala je u 18 kvadrata, imali su samo jedan krevet

Detinjstvo Vladimira Štimca nije bilo nimalo idilično. Uprkos tome stigao je do sportskog vrha - postao je jedan od najboljih košarkaša Evrope i reprezentativac Srbije. Nikola Krstić/Shutterstock Editorial/Profimedia

- Odrastao sam u stanu od 18 kvadrata. Bili smo moj otac, majka, brat i ja. Kao neke sardinice, ali ljubav je bila tu - rekao je u podkastu Mario zna Štimac, otkrivajući da su imali samo jedan krevet. Pročitajte: Heklani stolnjak i srce puno uspomena - Peđa Stojaković u tajnosti stigao u Srbiju

- Kad sam malo porastao, otac me je vodio sa njim na posao svako jutro kad nisam išao u školu, subotom i nedeljom. On je, inače, bio frigo mehaničar, radio je u mlekari u Zemunu. Kad mu kažem da mi trebaju patike, odgovorio bi mi: “Može, ali moraš da radiš”. To su neke stvari koje su obeležile moje detinjstvo - prisetio se proslavljeni košarkaš.

Instagram/stimac51vladimir

Težak životni početak nije ga demoralisao, naprotiv.

- Svojim radom sam došao do toga da kupim sebi patike. Mislim da i bi drugi ljudi trebalo tako da rade sa svojom decom.

Vladimir Štimac godinama je u skladnom braku sa Aleksandrom, koja je magistar farmacije. Roditelji su dvoje dece: ćerke Tjare i sina Vukašina.

Uprkos tome što je detinjstvo Vladimira Štimca bilo prožeto nemaštinom, ili možda baš zbog toga, njegov odnos prema novcu je krajnje ležeran.

- Nemam nameru da u životu zaradim sto miliona dolara i čuvam ih za sebe, već da pomognem nekome kome je taj novac potrebniji - jasan je proslavljeni košarkaš. Instagram/stimac51vladimir