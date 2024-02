Bolest Selin Dion učinila je svoje: Pevačica se pojavila na dodeli Gremija i rasplakala svet

Bolest Selin Dion učinila je svoje

Dodela Gremi nagrada i ove godine izazvala je veliku pažnju javnosti, kako u svetu tako i kod nas.

Od repera Džeja Zija, koji je napravio skandal na sceni kada je isprozivao sve članove Akademije koja dodeljuje ovu prestižnu nagradu zbog svoje supruge, preko Majli Sajrus, koja je osvojila svoj prvi Gremi.

Tejlor Svift je pokupila svoj četvrti za album godine i ušla u istoriju, dok je hapšenje repera Kilera Majka izazvalo opštu pometnju. Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

Ipak, najveće iznenađenje bilo je pojavljivanje legendarne pevačice Selin Dion, koja je prošle godine zabrinula javnost kada je otkazala sve turneje usled retkog neurološkog poremećaja, takozvanog sindroma ukočene osobe.

Leka za ovu bolest i dalje nema, a progresivna priroda ovog oboljenja dodatno brine javnost.

Selin je bila vrlo emotivna dok je prilazila bini uz podršku najstarijeg sina Renea Čarlsa Anželila (23). Na Gremiju su je dočekale ovacije dok se spremala da dodeli nagradu za album godine.

- Hvala svima! Volim vas. Kad kažem da sam sretna što sam ovde, zaista to mislim od srca.

Oni koji su bili toliko blagosloveni da budu ovde na dodeli nagrada nikada ne smeju uzimati zdravo za gotovo ogromnu ljubav i radost koju muzika donosi u naš život i život ljudi na celom svetu - rekla je pevačica.





Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

Tada je objavila da je hvaljeni album Tejlor Svift osvojio nagradu.