Posle braka volela je Nenada Čanka: Tanja Vojtehovski je znala da nije moglo dugo da se krije

Bivši dečko Tanje Vojtehovski zgodan i pametan

Ljubavni život Tatjane Vojtehovski zaista je turbulentan. U leto 2009. godine novinarka i voditeljka okončala je deceniju dug brak i posvetila se sebi i ćerki Tijani.

Tanja je, doduše, kraj te iste godine dočekala u zagrljaju Nenada Čanka, sinovca daleko poznatijeg imenjaka iz sveta politike.



Njen tadašnji izabranik bio je po obrazovanju magistar ekonomije, i krčio je svoj put u poslovnom svetu.

Tanja, u to vreme zaštitno lice „ružičaste televizije”, viđena je sa zgodnim Nenadom prvo na romantičnoj večeri, a potom i na jednom rok koncertu.

‒ Nisam živela u lažnoj nadi da ovo neće dospeti u javnost ‒ priznala je Tanja, komentarišući interesovanje novinara za njen ljubavni život.

‒ Kada me neko pita o privatnosti, uvek mi je čudno jer nemam potrebu da intimu otkrivam javnosti. To je nešto što je moje, kao i ova veza. To je naše, moje i Nenadovo. Nisam spremna da iznosim detalje.

U šali je dodala da će mnogi pomisliti da je u pitanju „onaj” Nenad Čanak.

‒ Moram odmah da ga zovem da mu kažem da ga ne okine hercšlus.







Ova veza, doduše, nije opstala, tako da je Nenad uskoro postao bivši dečko Tanje Vojtehovski. Navela je svojevremeno da će tu vezu pamtiti po svim lepim trenucima koji su se dogodili.

‒ Ne treba žaliti što nečega nema, već biti srećan što se dogodilo ‒ poručila je tada.

Nenad Čanak je nakon raskida ubrzo uplivao u vezu s voditeljkom Enom Popov. Deset godina kasnije njih dvoje i dalje važe za skladan par, a u međuvremenu su postali roditelji dve ćerke kojima su dali imena Rija i Mila.