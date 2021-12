Nekad dečko popularne voditeljke, danas muž Ene Popov: Nikad viđene fotografije Tanje Vojtehovski i Nenada Čanka

Bivši dečko Tanje Vojtehovski bio je zgodni maneken

U leto 2009. godine Tanja Vojtehovski okončala je deceniju dug brak, uz izjave da o novom emotivnom početku ne razmišlja. Uživaće u slobodi i posvetiti se ćerki Tijani, tvrdila je.

Kraj te iste godine je, ipak, dočekala u zagrljaju Nenada Čanka, sinovca daleko poznatog imenjaka iz sveta politike. U to vreme Tanja je bila zaštitno lice „ružičaste televizije“, dok se njen, napominjali su mnogi, mlađi izabranik, po obrazovanju magistar ekonomije, isticao u poslovnom svetu.

Mladen Sekulić

Zaljubljeni par prvo je viđen na „Salašu 137“, kako uživa u romantičnoj večeri, a zatim i na koncertu grupe „Van Gog“.

‒ Nisam živela u lažnoj nadi da ovo neće dospeti u javnost ‒ priznala je Tanja, komentarišući interesovanje novinara za njen ljubavni život. ‒ Kada me neko pita o privatnosti, uvek mi je čudno jer nemam potrebu da intimu otkrivam javnosti. To je nešto što je moje, kao i ova veza. To je naše, moje i Nenadovo. Nisam spremna da iznosim detalje.

U šali je dodala da će, kada mediji objave da se zabavlja sa Nenadom Čankom, mnogi pomisliti da je u pitanju „onaj“ Nenad Čanak.

‒ Moram odmah da ga zovem da mu kažem da ga ne okine hercšlus.

Mladen Sekulić

Bivši dečko Tanje Vojtehovski danas je u srećnom braku

Dve i po godine kasnije život Tanje Vojtehovski iz korena se promenio: napustila je televiziju „Pink“, otvorila PR agenciju i bila na korak od selidbe iz Novog Sada u Beograd. Istovremeno, stavila je tačku na priču sa Nenadom Čankom.

‒ Ne spadam u ljude koji po svaku cenu moraju da budu sa nekim. Biti sam ne znači biti usamljen. Vezu sa Nenadom pamtiću po svim lepim trenucima koji su se dogodili. Ne treba žaliti što nečega nema, već biti srećan što se dogodilo ‒ poručila je.

Luka Šarac

Nije prošlo mnoog vremena a Nenad Čanak je obelodanio vezu sa Enom Popov, nekadašnjom rijaliti-učesnicom, na početku voditeljske karijere. Deset godina kasnije njih dvoje i dalje važe za skladan par, a u međuvremenu su postali roditelji dve ćerke kojima su dali imena Rija i Mila.