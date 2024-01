Ivana Španović posle razvoda napustila Srbiju, ovde pronašla mir

Ivana Španović razvela se od fitnes-instruktora Marka Vulete posle nešto više od dve godine braka, o čemu ne prestaje već nedeljama da se priča i piše.

Ivana Španović je izjavila da više nisu imali iste poglede na budućnost, dok se Vuleta nije oglašavao po pitanju rastanka, ali su njegove Instagram-objave u više navrata protumačene kao indirektne poruke upućene bivšoj ženi. Ata Images

Fitnes trener se odmah preselio daleko od Srbije, u Ujedinjene Arapske Emirate, gde je počeo da radi, dok je Ivana Španović rešila da posle bolnog i teškog perioda napuni baterije u Južnoj Africi.

Naime, sudeći prema fotografijama koje je objavila, Ivana u prelepoj suncem okupanoj zemlji provodi već nešto više od dve nedelje. Instagram

Ivana nagovestila kraj karijere

Plakali smo zajedno sa njom kada na Olimpijskim igrama u Tokiju nije uspela da se domogne prestola, a toliko je želela...

No, već ove godine u Parizu daće sve od sebe da uzme i olimpijsku medalju. I to će biti finale, oproštaj od profesionalnog sporta i bez sumnje tužan dan za svetsku atletiku.

Ipak, kada je Ivana u pitanju, zbog nje smo proteklih godina mnogo češće lili suze radosnice, i hvala joj na tome.

- Želja je jasna, zlato u Francuskoj. Budući da sam na stadionu gde će se održati takmičenje već skakala i pobeđivala, ako može da me motiviše nešto iz prošlosti, onda želim da se to nešto ponovi - rekla je naša najbolja atletičarka svih vremena za "Sportal”.

Bio bi to najlepši način da privede kraju svoj sportski put, što je i nagovestila.





- Ne postoji stvar koja može da me, ne računam bolest ili povrede, pomeri od cilja. Jednostavno, mi smo svi krenuli s nekim snom, to nešto smo vizualizovali, na kraju privukli ka sebi, i mislim da ću to i manifestovati za svoj završni cilj - istakla je Ivana Španović.