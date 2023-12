Pre Mije Bjelogrlić, postojala je ona: Pomogla je Milanu Mariću kad mu je bilo najteže

Milan Marić se uvek okreće njoj

Ne treba se stideti da potražite pomoć kad vam je potrebna, a toga je svestan i Milan Marić, koji otvoreno govori kako godinama ide na psihoterapiju. Ata Images

Iako je okružen prijateljima, porodicom i najveću podršku mu pruža partnerka Mia Bjelogrlić, glumac je svestan da je čovek prvenstveno mora da nauči da pomogne sebi, a mnoge probleme rešava upravo kod terapeuta.

Milan redovno koristi usluge psihoterapeuta godinama kako bi ostao svoj pored svih dobrih i loših stvari kroz koje je u životu prošao.

- Ta vrsta rada na sebi kao rezultat ima poboljšanje životnog standarda u doživljaju sa samim sobom. To je nešto što je neprocenjivo, nešto što ne može da kupi ni uspeh na profesionalnom planu, ni na emotivnom. Postoje ljudi kojima je super u karijeri, odlično im je kada je emotivni život u pitanju, sa porodicom je sve kako treba, ali se oni prosto ne osećaju kako treba i onda su ubeđeni da je sramota da bilo kome kažu da oni nisu dobro. To je opasna zamka, jer je moguće da se desi da i tada niste dobro, iako vama na svim poljima ide kako treba. Jako je bitno tada sebi da pomognete, a to možete sa terapijom - rekao je glumac za "Star". Ivana Todorović

- Postoji period privikavanja, navikavanja da na taj način pričate o sebi, brzo osetite benefite toga, brzo se desi da ponovo želite da se vratite. Postoji momenat kad dođemo do nekih, nama osetljivih tema, tada se negde i branimo, pa o tome ne želimo da pričamo, ljutimo se na psihoterapeuta i terapiju, to je moje iskustvo, da baš tada moram da kažem šta imam i suočim se sa tim i prevaziđem. Nakon toga kreće otvaranje i šansa da pronađete sebe. Ja smatram da se kod nas o tome ne govori dovoljno, mentalno zdravlje je tabu tema još uvek. Ja sam na terapiju krenuo pre osam godina i idem i dan-danas - priznao je Milan Marić.

Mia Bjelogrlić takođe redovno posećuje terapeuta, i o tome je otvoreno govorila u medijima. Ata Images