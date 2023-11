Ovo je 32 godine mlađa studentkinja sa kojom je Marić dobio sina: Kada su beneficije nestale, više joj nisam odgovarao

Bivša žena Jovana Marića bila je njegova studentkinja

Iza psihijatra Jovana Marića je burna ljubavna biografija: tri braka, iz svakog po jedno dete, a kako je priznao, bilo je i neformalnih veza. Medijski je najpomnije ispraćena ljubav sa Danijelom Tiosavljević, s kojom je dobio sina Mateju. Privatna Arhiva

Priča sa 30 godina mlađom Danijelom počela je dok je još bio u drugom braku. Sa tadašnjom ženom i ćerkom živeo je u tastovoj kući na Senjaku, a imao je i stan na Novom Beogradu.

- Stan sam dobio od klinike. Služio mi je da pišem knjige, a iskreno da priznam, i za švaleraciju. Iz jednog takvog odnosa sa Danijelom, koja je tada bila moja studentkinja, dobio sam Mateju 2001. godine. Pošto sam tada imao novca jer sam pisao i bio na raznim direktorskim funkcijama, prodao sam taj stan i sa Danijelom se uselio u novi. Privatna arhiva

- S obzirom na to da sam novac dao ja, stan se vodio na moje ime i Danijela me je stalno opominjala da moram da obezbedim sina jer imam dosta godina. Zbog toga sam mu 2002, kada je imao samo sedam meseci, prepisao stan, i ne pomišljajući da bi on to mogao da zloupotrebi. Moja druga žena se nije bunila jer je bila iz bogate porodice, a ubrzo, već 2003, mi smo se i razveli i ja sam se zvanično oženio Danijelom – objasnio je Marić svojevremeno. ATA Images

Jovan i Danijela upoznali su se na Medicinskom fakultetu, gde je on radio kao profesor, a ona studirala.

- Bila je šarmantna lepotica koja je svojim stavovima odudarala od ostalih iz generacije. Odmah sam poželeo da ostarim pored nje i da zasnujemo porodicu.

Ljubav je brzo planula. Venčali su se, a Danijela je počela da radi kao asistent na predmetu koji je predavao njen suprug. Miladin Šormaz

Marić je kasnije postao ambasador Srbije u Južnoafričkoj Republici, gde su mu društvo pravili supruga i sin. Iako su im zbog velike razlike u godinama mnogi zamerali, jer tako nešto u društvu i dalje nije prihvatljivo, Danijela je imala odgovor:





- Uživam kraj ostvarenog i uspešnog muškarca. Odgovara mi njegova zrelost.

No, po povratku u Beograd, krajem 2010, počeli su problemi u raju. Danijela je zatražila razvod.

- Kada mi je to rekla, počeo sam da razmišljam šta se zapravo dogodilo. A kada čovek krene da razmišlja, ne može da ne dođe do ideje. Pošto ona želi da dobije stan, koji nije male vrednosti, zaključio sam da joj je materijalni faktor veoma bitan. Kada su beneficije nestale, više joj nisam odgovarao – izjavio je Jovan za Story posle razvoda, dok njegova bivša supruga nije želela da daje nikakve izjave.

Privatna arhiva

- Čak sedam godina nisam video sina. I tu sebi stavljam minus što nisam uspostavio odnos sa sinom, što sam dozvolio da ga, pod uticajem njegove majke, sedam godina ne vidim. Čuo sam da studira FON. Ne znam gde stanuje, nemam kontakt sa njim. To mi je najveći žal. Rastao sam bez oca, a i moj sin na neki način odrasta bez oca.