Ilda Šaulić otvoreno o svom detinjstvu: Tata je bio odsutan, a mama stroga

Ilda Šaulić progovorila o detinjstvu

U februaru se navršilo četiri godine otkako je Šaban Šaulić nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći. Pored mnogih pesama koje je ostavio iza sebe, pevač je ostavio suprugu Gordanu, ali i naslednike Ildu, Mihajla i Sanelu, kao i njihovog polubrata Roberta neutešne. Zoran Kuzmanović Munja

Ilda je sada progovorila kakvo detinjstvo je imala kao ćerka legendarnog Šabana, i priznala je da nije sve uvek bilo med i mleko.

Navela je da je njen otac često bio odsutan, tako da je glavnu ulogu u njenom životu imala majka Goca, koja je u potpunosti bila posvećena deci i njihovom vaspitavanju. Miloš Nadaždin

– Mama je bila alfa i omega za sve i bila je jako stroga. Sanela i ja samo imale nestašluke koji su bili normalni u tinejdžerskim danima, ali mama je bila toliko stroga da ništa nisi mogao od nje da sakriješ i koliko god da si hteo ona je sve to znala. Ona je svakog utorka išla na otvorena vrata iako smo mi bili odlični đaci, bilo je bolje uvek kući da joj kažeš da si pobegao nego da sazna u školi. Zaista je bila stroga i držala je konce u svojim rukama – kaže Ilda koja je otkrila da li je Šaban bio strog otac. Zoran Kuzamnović Munja

Gordana je od Šabana napravila autoritet, rekla je Ilda, ali je znala da joj on neće ništa, jer je mama uvek bila ta koja im je svašta branila.

– Ali kada stane ispred tebe i obrati se mirnim tonom to je gore nego kada je mama vikala. On je bio autoritet ali ona je to od njega napravila, ona je bila žena zmaj i ona je zaista maestralno to uradila i volela bih da ja za nekoliko godina mogu da kažem to za svoje dete – rekla je u pevačica. Instagram