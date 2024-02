Toliko godina puni? Goca Šaulić slavi rođendan, brojka se ne podudara sa izgledom

Rođendan Goce Šaulić proslavljen danas

Iznenadni odlazak legendarnog pevača Šabana Šaulića zauvek je promenio život njegovih najbližih, dece, Sanele, Ilde i Mihaila, ali pre svega supruge Gordane koja je uz kralja narodne muzike provela 44 godine. Antonio Ahel/ATAImages

Ubrzo posle smrti legende narodne muzike njegova supruga Goca iz vile na Dedinju prešla je u stan, gde budno čuva uspomenu na preminulog supruga.

Posle tuge i bola zbog velikog gubitka, porodica Šaulić proslavila je mnogo radosnih događaja. Šabanov sin se oženio, a zatim dobio ćerku.

Imali smo prilike i da preko društvenih mreža zavirimo nna broja slavlja u domovima, a sada je došao red na još jedno.

Šabanova naslednica podelila je na Instagram-profilu fotografiju svoje mame Goce, a sudeći prema opisu Šabanovoj udovici danas je rođendan.

Ljubav Goce i Šabana duga četiri decenije

Goca je u Šabanovom životu još od davne 1975, od Šabanove 25. godine.

Šaulić je sam u nekoliko navrata priznao da je u mladosti imao muke sa devojkama i da nije imao "žvaku", te da je često na ulici gledao u dame i nadao se da ću mu prići.

- Prijatelji su mi govorili da moram da budem dasa, da im se nametnem, a ja sam bio stidljiviji od njih. Kasnije se to promenilo, kada su me mediji uzeli pod svoje - pričao je svojevremeno za "Vesti" Šaban.





Ipak, popularnost ga je okružila ženama, ali i dalje to nije bilo to... A onda je u život ovog pevača jednog podneva na Adi Ciganliji uplovila lepa Beograđanka Gordana.

- Imao sam do tada nekoliko devojka jer su moje pesme bile hitovi, postao sam poznat, ali svaka reč mi je i dalje bila dukat, još nisam bio naučio da se udvaram na beogradski način.

Tada sam već počeo dobro da zarađujem, da se fino oblačim, kupio sam polovnog "fiću" i iznajmio stan kod nekog Žike Mirkovića, rođenog Beograđanina, namazanog svim bojama.

Družio sam se sa Žikom, upoznavao sam prestonicu. Jednog dana odveo me je na Adu da igramo stoni tenis - prisećao se Šaulić davnih dana za "Vesti". Antonio Ahel/ATAImages

- Goca se pojavila sa nekom drugaricom koju je Žika poznavao. Sećam se, Goca je bila mlada i lepa kao anđeo, imala je tada samo 16,5 godina, bila je buckasta i plavokosa, moj tip.

Počeo sam da kukam Žiki da me upozna sa njom. "Priđi joj, upoznaj se sam, reci joj nešto", savetovao me je moj pajtos, a siguran sam da me je pomalo i zezao.

Onda je popustio. Prišao je Gordani i predstavio me, rekao joj je da sam pevač, zvezda narodnjaka, da imam nekoliko snimljenih albuma, da su mi pesme hitovi... Goca me je samo belo pogledala i rekla: "Nikada nisam čula za tebe, ne slušam narodnjake."

Hteo sam da skočim u Savu, gde da naletim na žensku koja mi se toliko sviđa, a ne sluša narodnu muziku?!

Svojom popularnošću nisam mogao da je očaram, ali je proradilo u meni ono "pamet, grlo, srce". Naglo sam postao rečit, otvorio joj dušu i to je upalilo - otvorio je dušu tada Šaban...

Između Goce i Šabana razlika je bila sedam godina, a danas je gospođa Šaulić napunila 66 godina. Da li biste joj dali toliko?