Supruga ga pretukla pred sinovima koji su vrištali od plača: Al Dino danas nije isti, ne biste ga prepoznali

Al Dino danas nije isti čovek

Al Dino svojim glasom i prelepim baladama “Kopriva” i “I sad me po tebi poznaju” jedan je od retkih pevača koji već sa prvim taktovima ume da natera suze na oči. Posle dužeg vremena pojavio se kao gost na koncertu Aleksandre Prijović u Sarajevu, gde je pred publikom izveo najlepše balade i opet po ko zna koji put rastopio srca prisutnih.

Povučen i nenametljiv, bosanskohercegovački kantautor pre nekoliko godina šokirao je javnost priznanjem da je zbog fizičkog i psihičkog nasilja koje je trpeo od supruge Arduane Pribinje-Kurić morao da se razvede.

- Te večeri sam sasvim normalno doveo sinove Arduani. Naš, inače, loš odnos je dodatno eskalirao zato što Harun nije želeo da ide kod majke. Usledio je oštar verbalni sukob između nas dvoje, koji je ubrzo prerastao u fizički obračun. Arduana me je čupala za kosu i udarala, doslovno mogu da upotrebim opis koji sam pročitao u nekom tekstu o nama: Ubila me je kao vola u kupusu - ispričao je Al Dino i dodao da mu je najteže bilo to što su scenu posmatrali njegovi sinovi, koji su vrištali od plača.

- Nisam vaspitan da ikada i pomislim na to da fizički nasrnem na ženu, pa se zbog toga ni u jednom trenutku nisam branio. Ali, preklinjao sam Arduanu da stane, da se zaustavi i pokuša da se urazumi, ne zbog mene, već radi naše dece. Razdire me bol što su naši sinovi prisustvovali ovom, za njih svakako traumatičnom događaju. Plašim se kako će se sve odraziti na njihov psihički razvoj. Nisam želeo da se branim kada je moja supruga nasrnula na mene samo zbog načina na koji sam vaspitan i zbog naše dece - ispričao je tada za "Blic".





Godine 2011. Al Dino je posle dobijenih batina Arduanu prijavio Centru za socijalni rad.

- Htela je da mi napravi zamku. Ipak, nije uspela u svojoj nameri. Želela je da je udarim i da to iskoristi da više ne mogu da viđam decu. Nije znala šta radi. Ni sekunde nije mislila na decu i traumu koju su doživela. Zbog toga sam odlučio da ih odvedem kod psihologa - rekao je tada Al Dino.

Al Dino i Arduana su već dugo razvedeni i od tada muzičar uredno plaća alimentaciju.

Al Dino izgleda bolje nego ikad

Da je život promenio iz korena i da izgleda bolje nego ikad dokaz su fotografije koje su pred vama. Instagram