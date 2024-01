Ina Gardijan prvi put u javnosti nakon navoda da je sa Duškom Tošićem: Evo gde se pevačica nalazi

Ina Gardijan se povukla iz javnosti

Nakon što su u javnost dospeli navodi da je nova devojka Duška Tošića, Ina Gardijan je odlučila da se povuče iz javnosti i posveti se sebi. Instagram

Kako se tada pisalo, još uvek zakoniti suprug Jelene Karleuše je navodno uplovio u romansu sa sedam godina mlađom Inom.

Tošić i pevačica navodno su viđeni u oktorbu prošle godine kako razmenjuju nežnosti na jednoj privatnoj zabavi. Njih dvoje često zajedno putuju i nerazdvojni su, tvrdio je tada dalje neimenovani izvor za Informer. Instagram

Ina je odmah reagovala na ove navode i oštro demantovala vezu sa fudbalerom.

– Molim vas da to ne pišete jer to nije istina. Poslale su mi drugarice i jedino što mogu da kažem jeste da to nema veze s vezom – rekla je Ina za Informer, a uskoro je usledila i reakcija Jelene Karleuše na ove navode.

Ina se nakon toga zaista retko oglašavala na društvenim mrežama, ali danas je napravila izuzetak. Instagram

Pevačica je prisustvovala Božićnoj liturgiji u Hramu svetog Save i poželela svim pravoslavnim vernicima srećan praznik. Instagram