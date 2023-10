Istina je tu, Jelena Karleuša konačno stavila tačku na raspravu o Dušku: Naravno da moj suprug...

Objava Jelene Karleuše na navodnu vezu Duška Tošića rešila svaku dilemu

Duško Tošić navodno se zabavlja sa pevačicom Inom Gardijan, kao bomba odjeknula je vest juče u svim domaćim medijima. Miša Obradović

Izvor blizak listu „Informer” kaže da Jelenin još uvek zakoniti suprug više i ne skriva ovu romansu, i da je viđen kako razmenjuje nežnosti sa Inom na jednoj privatnoj zabavi.

Mlada pevačica demantovala je ove navode.

– Molim vas da to ne pišete jer to nije istina. Poslale su mi drugarice i jedino što mogu da kažem jeste da to nema veze s vezom – rekla je Ina za Informer. Instagram

Karleuša juče je odreagovala na objavu estradnog kritičara Milija Čolića na društvenoj mreži „Iks”, ranije poznatoj kao „Tviter”.

„Ina Gardijan će biti poznata tri dana. Konačno, jer baš se upinjala”.

Karleuša je ispod njegovog tvita napisala „Neće ipak. Prazna priča”, ali kako je ovo bio samo odgovor na tuđu objavu, mnogi su smatrali da se pop diva nije oglasila povodom ove vesti. Instagram

Jelena se sada na istoj mreži oglasila i konačno stavila tačku na raspravu o Dušku i Ini.





– Naravno da moj suprug nije u vezi sa pevačicom Inom. Izvinjavam se ako vas je ovo lično sad uzdrmalo – bila je kratka. twitter printscreen