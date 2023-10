Više od pola godine od operacije, Vesna Zmijanac i dalje nije dobro: Umaram se, ne mogu da dišem

Zdravlje Vesne Zmijanac i dalje nije kao što je bilo



Vesna Zmijanac imala je otvorenu operaciju na srcu u martu ove godine i po svemu sudeći još uvek se nije do kraja oporavila. Ata Images

Folk pevačica otkrila je kako se sada oseća, i sa kojim tegobama se suočava.

- Pa dobro sam, dobro sam, koliko to može da bude dobro. Malo je rano, malo sam ja nemirna, malo se više junačim, ali takva sam, ne mogu drugačije. Nikad u životu nisam imala pauzu da ne pevam šest meseci. Nikad za po veka pevanja. Sad to više nije pitanje para, ne mogu jednostavno bez mikrofona, još mesec, dva da je bilo ne bi bilo dobro. Nikolija nije bila za to da počnem da radim, ali videla je da sam potonula, nije bila, ali videla je da ne odgovara ni onako. Ja ne znam ništa drugo da radim, znam da pevam i da kuvam. Šta da radim po ceo dan, znači moram da pevam, ne mogu bez pevanja, ne mogu bez naroda, pola veka je to tako i ne mogu ja sad, zato što mi je neko malo tu džarao. Ja se nadam da će mi nastupi biti lek. Pevanje me uvek lečilo. ATA Images

Pevačica je otkrila da je njeno stanje bilo toliko loše, da joj je rečeno da je operisana u poslednjem trenutku.

- Kada se to desilo bila sam na postu i moj pritisaj bio je tada 135/85. Primili su me po kratkom postupku, a ja sam mislila da to nije moralo. Međutim, moj doktor je rekao tada, kada sam ga iskreno pitala da li je moralo tako, "daleko ti je bila zima": Nije mi lako, umarala se i ne mogu da dišem i svašta nešto, a dok pevam, nije mi ništa - ističe Vesna.

ATA Images

Poznato je da Milan Stanković nije napuštao Vesnu neposredno pred operaciju i odmah nakon intervencije i da su vrlo bliski, a pevačica je istakla da ju je poruke jedne koleginice posebno ganula.



- Sve su bile dirljive, ali Zlata Petrović je bila, ne mogu više da se setim, jer je ona svaki dan pisala preduga pisma. Najslađa je bila kad je šapnula mojoj Nikoliji u telefon treba li ti para. Srce moje, kaže Niki, ne Zlatka, ništa nam ne treba, ništa nam nije trebalo. Jedne noći se Brena javila u 11 i rekla, mala nemoj da me zezaš, šta da radim bez tebe ti si jedina moja konkurencija i ja tvoja. Pod hitno da si ozdravila - prisetila se Vesna Zmijanac. Instagram printscren