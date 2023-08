Ovo je uzrok smrti dečka Sandre Bulok: Retka bolest mu oduzela život u 57. godini

Partner Sandre Bulok preminuo 57. godini

Sandra Bulok prolazi kroz najteže trenutke u životu. Holivudska zvezda, zaštitni znak rado gledanih komedija, koja za tren oka može da nam izmami osmeh, oprašta se od dugogodišnjeg partnera Brajana Rendala koji je preminuo proteklog vikenda nakon teške borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Frazer Harrison/Getty Images

Brajan, ugledni fotograf i bivši model, poslednje tri godine se u tajnosti lečio od retke neurološke bolesti koja nastaje zbog oštećenja i gubitka nervnih ćelija, motornih neurona u mozgu i kičmenoj moždini, što dovodi do poremećaja slanja impulsa preko perifernih živaca u mišiće.

Posledica je gubitak mišićne mase, što dovodi do otežanog kretanja i slabljenja vitalnih funkcija, na kraju i do potpune paralize. Oboljenje je progresivno, prosečno preživljavanje je tri do pet godina, a ishod je u većini slučajeva smrtonosan. Profimedia

Slavna glumica, koja ima 59 godina, i dve godine mlađi Brajan upoznali su se u januaru 2015, kada je slikao rođendan njenog sina Luisa. Vrlo brzo su se sprijateljili, a još brže shvatili da bi tu moglo da bude i nešto više od prijateljstva.

Sandra je usvojila dvoje dece (Luis sada ima 13 godina, ćerka Lejla 10), ali o braku nikada nije ozbiljno razmišljala. Ni o privatnom životu nije mnogo pričala dok nije srela Rendala. On je bio jedan od retkih muškaraca s kojima se pojavljivala u javnosti. Youtube printscreen

- Pronašla sam ljubav svog života. Imamo troje divne dece – tu je i njegova ćerka, i ne treba nam nikakav papir da bismo bili srećni – ispričala je Sandra pre dve godine u jednoj emisiji.

Kada je saznala da je Brajan bolestan, potpuno mu se posvetila. Okupila je najbolji medicinski tim da brine o njemu, i skoro potpuno nestala sa holivudskih dešavanja. Nažalost, nisu uspeli da pobede tešku bolest.