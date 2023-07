Pet godina bez njega: Udovica Olivera Dragojevića bila mu je sve na svetu, evo kako je izgledalo njihovo venčanje

Venčanje Olivera i Vesne Dragojević bilo je skromno

Pet godina je prošlo kako nas je zauvek napustio Oliver Dragojević, a najveću bol oseća njegova supruga Vesna. Oliver i Vesna pet decenija gradili su svoju ljubavnu priču koja je nestala za čas, a praznina koju je ostavio slavni pevač i dalje se oseća. Profimedia

Uprkos svojevremenoj Oliverovoj aferi, Vesna je bila uz svog supruga i u dobru i u zlu. Oliver je stalno govorio koliko sreće ima što je upoznao tako dobru ženu, i voleli su se do njegovog poslednjeg dana. Tokom braka rodili su se Dino, Damir i Davor, a neki od njih podarili su roditeljima unučiće.

Oliver i Vesna upoznali su se 13. maja 1973. godine, a samo devet meseci kasnije upriličena je svadba. Venčanje je bilo skromno i odigralo se u stanu u kome je Oliver živeo sa porodicom. Ovom zaljubljenom paru malo je trebalo za sreću, a njihovi osmesi govore više od hiljadu reči. Instagram

O ljubavi sa Oliverom, Vesna je svojevremeno govorila.

- On je imao 26, a ja 19 godina i najviše na svetu mrzela sam muzičare i pomorce, a s Oliverom sam dobila i jedno i drugo. Mrzela sam cure muzičara, bila sam alergična na njih i zato ga u to vreme uopšte nisam želela slušati dok svira. Tada je imao 62 kila, tanke nogice i dioptriju plus pet s debelim staklima pa su mu oči bile velike kao i okviri naočara. Ko se ne bi zaljubio - rekla je ona tada.

Prodimedia