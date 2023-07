Oliverova udovica otkrila porodičnu tajnu čuvanu decenijama: Posle smrti pevača, izustila razlog zbog koga nije dolazio u Beograd 30 godina

Razlog Olivera Dragojevića i danas intrigira javnost

Legendarni Oliver Dragojević napustio nas je 29. jula, pre tačno pet godina, a mnogi se i dan danas pitaju zašto čak tri decenije nije zapevao u našoj prestonici? Twitter

Bio je istaknuti pevač i kompozitor upamćen po svom prepoznatljivom glasu i vanvremenskim baladama koje nisu poznavale jezik, veru i nacionalnost.

Karijeru je započeo kao tinejdžer, a pravu slavu stekao je kao član grupe "More" 1970-ih godina. Nakon toga, započeo je svoju solo karijeru i lansirao se u muzičku orbitu s hitovima kao što su: "Pismo moja", "Molitva za Magdalenu", "Cesarica", "U ljubav vjere nemam", "Trag u bekskraju", "Nocutrno", "Bez tebe", "Šta to beše ljubav", "Moj lipi anđele" i mnogi drugi.

Iza sebe je ostavio više od 20 albuma, a njegovi evergrinovi se prenose sa generacije na generaciju. Prodimedia

Ipak, ostala je žal što duže od tri decenije nije zapevao u Beogradu, niti je posetio Srbiju.

Davao je intervjue medijima iz Srbije. Radio televizija Srbije dolazila je u Split da snimi emisiju o njemu. Oliver ih je proveo Splitom, razgovarao sa njima, ali na pitanje zašto ne želi u Beograd, Oliver je jednostavno rekao ta je priča završena, samo je rekao “ne”.

Ipak, nakon njegove smrti, Vesna Dragojević, njegova supruga, progovorila je o temi koja je intrigirala godinama mnogi i tom priliko je otkriva zašto je Oliver odbio Srbiju, stavivši tačku na celokupnu priču.

- Kada je bombardovan Dubrovnik moja porodica je došla u Split. Gledali smo snimke kako gore brodovi u Dubrovniku i tu je bio brod moga oca. To je bio veliki brod od 10 metara koji je moj otac počeo graditi dok sam ja išla u školu. Čitav život ga je gradio i zvao se Kopakabana. I tada je moj otac video na televiziji kako taj njegov brod gori.





Privatna Arhiva

- Onda je počeo da plače i kuka, a onda mu je Oliver rekao: “Miljenko, nemojte vi ništa da brinete. Ja sam puno tamo radio, bio sam milion puta, ako će vas to utešiti ja više nikada neću tamo pevati”, rekla je Vesna i dodala da je to jedina rečenica koju je on rekao za Srbiju.