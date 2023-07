Lidija Vukićević progovorila o vezi sa dvadeset godina mlađim partnerom: Bolje da budem sama, nego...

Mlađi dečko Lidije Vukićević je tema medija



Lidija Vukićević, sudeći po onome što objavljuje po društvenim mrežama, živi punim plućima. Glumica uživa u putovanjima, opuštanju u prirodi, ali i ljubavi sa gotovo dvadeset godina mlađim partnerom, koji je i dalje velika misterija za javnost. Luka Šarac

Ljubavni život Lidije Vukićević oduvek je intrigirao javnost, posebno kad je uplivala u romansu sa čovekom od kog je starija čitave dve decenije. Ali po svemu sudeći, generacijski jaz im uopšte ne predstavlja problem i odlično funkcionišu.

Iako se u nekim trenucima pisalo i o njihovom raskidu, Lidija je srećna sa misterioznim muškarcem preko godinu i po dana. Glumica je već pričala o njihovom odnosu u emisiji „Iz profila“, a kada se osvrnula na razlike u godinama, Lidija je uvek bila jasna.

‒ Godine ne znače ništa, to je bezveze da se gleda. Nemam matematiku u emocijama, nemam ni u čemu jer to je prirodna nauka, zna se šta se računa, sve drugo nema računicu. Ostalo je čista emocija i susret dva srca. Važno je prepoznati da možete da trajete sa nekim, sedite i ćutite, jedva čekate da vidite nekog, a sve drugo, navika i dosada, nikada. Bolje da budem sama nego u tome. Svako zna, na početku veze, čime se bavim, da li sam poznata, da li mi prilaze ljudi... Ako ne mogu to da prihvate, pogrešno su se kačili na taj voz, a ako počnu da guše to sve što jesam, onda izlazim iz tih veza. Ne dam da me niko prekraja ‒ navela je glumica.

Lidija je nedavno za magazin „Story“ priznala da joj je mlađi partner uneo radost u život:

‒ Bio mi je potreban neko sličan, ne verujem u ono da se suprotnosti privlače. Meni ne treba smirivanje, već da me partner prati na mojoj talasnoj dužini. Ko god je pokušao da me spusti na zemlju sam je završio spušten, mnogo niže od mene.

