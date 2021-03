Ko je dečko Lidije Vukićević: Glumica otkriva nove detalje svoje emotivne veze

Dečko Lidije Vukićević na njeno lice vraća osmeh, vedrinu i sreću, a koliko joj prija ljubav sa mlađim muškarcem glumica ne krije.

– Trenutno sam zaljubljena. Ne mogu da vam kažem ime, a ne bi vam ništa ni značilo. Tri godine smo zajedno. Reč je o mlađem muškarcu. Oni su danas dosta ozbiljniji od starijih. Današnje devojke nemaju mnogo toga da ponude muškarcima, jer su takve kakve jesu. Sve su iste. Pametni, mladi muškarci, traže ličnost i sadržaj. Ja nemam nikakav problem što sam u vezi sa mlađim - iskreno je priznala pre nekoliko meseci Lidija u intervjuu za magazin "Glorija".

Iako je izuzetno srećna i zaljubljena, dečko Lidije Vukićević i dalje je nepoznat domaćoj javnosti, ali glumica ne krije da veoma uživa u svom trenutnom životu

- Partner mi je uneo novu radost. Trebao mi je neko sličan meni, ne verujem u ono da se suprotnosti privlače. Meni ne treba smirivanje, već da me partner prati na mojoj talasnoj dužini. Ko god je pokušao da me malo spusti na zemlju, sam je završio spušten, mnogo niže od mene. Doživljavam to kao gušenje, to mi ne treba - iskreno je rekla Lidija za magazin "Story" i po prvi put otkrila neke detalje o svom emotivnom partneru.

- On nije iz javnog posla, ali ne smeta mu što se zabavlja s nekim ko jeste. Siguran je u sebe i ličnost je koja barata sobom na pravi način. Naš je čovek, ali ne živi ovde, uglavnom boravi u Italiji pa funkcionišemo na toj relaciji. Međutim, obožavam putovanja, čak me ni pandemija nije sasvim omela u tome - navodi glumica, koja naglašava da joj razlika od oko 20 godina uopšte ne smeta.

- Sredina me uopšte ne zanima, smatram primitivizmom kada se neko osvrće na to šta ko ima da kaže. To je posao onih koji nemaju šta da rade. Imam svoj život i uvek ću ga živeti kako mislim da treba. Normalno je da se nekima ne dopadam. Brinulo bi me kad ne bi bilo tako - zaključila je Lidija Vukićević za "Story".