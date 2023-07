Zbog njega je Rada ostavila Milana: Ovako danas izgleda fatalni Momir Gajić, oženjen je samo takvom lepoticom i ima dve ćerke FOTO

Momir Gajić ponovo u fokusu javnosti

Rada Manojlović nedavno je priznala da se dok je bila u vezi sa Milanom Stankovićem zaljubila u drugog muškarca. Blic TV printscreen

‒ Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Raskid je izgledao užasno. Mi se nikada nismo udaljili. Do poslednjeg dana živeli smo zajedno i sve je bilo super. Ali nekako sam ja, valjda, tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega, neću reći dete, nego, kao, eto, da sam moja majka. Možda sam ja izgubila neki osećaj muškarca. Otkud znam. Ali se desilo to da sam se zaljubila u drugog. Nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog. Na kraju, kad sam počela da razmišljam o drugom, bilo mi je krivo. Htela sam da se ubijem. Jako mi je bilo teško jer se u meni borila ta neka strast koja se kao probudila i nešto što ja imam, što znam da je... Ne, nije krivica, nego što znam da neću imati s drugim ‒ ispričala je Rada kako je došlo do raskida sa Milanom Stankovićem, odnosno kako je tokom njihove veze počela da se zaljubljuje u Momira Gajića.

‒ Ja sam znala šta će i kako će biti. Ne može sa pevačicom svako. Naš posao nije idealan ‒ zaključila je Rada za Kurir. Arhiva HELLO!

Momir Gajić pre nekoliko godina bio je čest gost na šoubiz stranama, iako bi, imajući u vidu njegovo profesionalno opredeljenje, trebalo da zauzima mesto u sportskim rubrikama.

Bilo kako bilo, zgodni košarkaški agent u žižu medijskog interesovanja dospeo je kao dečko Katarine Rebrače, koja je svojevremeno važila za jednu od najlepših žena u Srbiji. Kada je zbog finansijskih mahinacija završila iza rešetaka, Momir je, pričalo se, zatražio status nevenčanog supruga kako bi mogao da je posećuje.

Ljubav je trajala od 2009. do 2012. godine, a okončana je na njegovo insistiranje, jer nije više mogao da trpi pritisak javnosti. Arhiva Hello!

Ubrzo je otpočeo vezu sa Radom Manojlović, u prvo vreme tajnu. Međutim, kada je Momir sve češće počeo da dolazi na pevačicine nastupe, svima je bilo jasno da su mnogo bliži nego što žele da priznaju.

Rastali su se posle tri godine, u ne baš prijateljskim odnosima. Pevačica je kratko poručila da će on ostati upamćen kao bivši dečko Rade Manojlović, dok je Momir izjavio da je Rada najbolji dokaz da ne treba biti sa pevačicom.





Arhiva Hello!

Momir Gajić danas živi na Floridi. U srećnom je braku sa lepom Nevenom iz Kragujevca, koja mu je podarila dve ćerke.

Iako na Neveninom Fejsbuk profilu stoji podatak da je završila Pravni fakultet, izgleda da je u Americi pronašla novo, kako kreativno, tako i unosno zanimanje. Rođendanske torte koje pravi za najmlađe, slobodno možemo reći, prava su remek-dela. Facebook