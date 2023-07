Kuća Seke Sablić na crnogorskom primorju izgeda nestvarno: Glumica tik uz more sagradila oazu mira FOTO

Kuća Seke Sablić na primorju od koje zastaje dah

Glumica Seka Sablić već godinama unazad vlasnica je kuće u mestu Rose u Crnoj Gori, gde provodi letnje dane daleko od gradske vreve.. Ata Images

Fanstatičan pogled na more pruža se sa terase, a do samog centra Rose deli je stotinak stepenica. Brojni glumci upravo u Rosama imaju svoje kuće, a mesto je toliko izolovano od civilizacije da nema nijednu prodavnicu, već se meštani ovog mesta hranom snabdevaju tako što im svakog dana u jutranjim časovima dolazi veliki kombi gde kupuju hleb i voće.

Rose je jednom prilikom uporedila i sa Beogradom, ali ne na dobar način.

„Svake godine kada sam ovde primećujem da se Rose, baš kao i Beograd, šire i izgrađuju na jedan divljački način. Ovde je oteta obala mora, sve je privatizovano, čovek jedva nađe gde da se bućne. Ako ne platite 40 evra ležaljku, nemate gde da uđete na plažu. Ja ne znam čemu sve to vodi. Naravno, ja sam žena u godinama i skoro i da me ne interesuje, ali ne mogu da ne kažem da je neljudski, da je strašno i da je van kontrole. Podseća me na Beograd koji nije Beograd“, govori Seka. youtube printscreen

„Podseća me na onaj Vračar koji više nije Vračar, a u kojem sam ja rođena. On je divljački srušen i nastavlja da se ruši, a onda da se gradi. Nestaju one divne uličice i bašte i izgrađuju se zgrade od betona i stakla. Prosto smo nemoćni, ali dok svi ćutimo i kažemo ne tiče nas se, mečka će zakucati na svačija vrata, to moraju svi da znaju ..“, govori Seka.

youtube printscreen

„Kao pre neki dan u lepim Rosima sam videla nasilje svojim očima, tukli su jednog dečka, nije bila tuča, nego su ga masakrirali, jedan ga tukao, ubijao, a drugi ljudi ništa … u to ne ulazim, niko ništa nije pitao, ali u tom momentu mnogi ljudi koji su bili fizički moćni da priđu nisu to uradili. Opšte je mesto u našem mentalitetu da čovek kaže mene se to ne tiče i ne mešam se, epa mečka će doći i na tvoja vrata“, zaključuje Seka za Novu.