Sergej Ćetković progovorio o RAZVODU: Razlog su velika iskušenja, avanture...

Sergej Ćetković godinama vešto balansira između uspešne muzičke karijere i porodičnog života. Srce omiljenog pevača već dve i po decenije pripada supruzi Kristini sa kojom je 2010. godine usvojio ćerku Lolu, a dve godine kasnije i Milu.

– Odmah sam znao da je ona ta, venčali smo se posle četiri ili pet meseci zabavljanja. Pao sam na njenu energiju i oči. Bio sam spreman da učinim bilo šta na ovom svetu samo da vidim da je nasmejana i to me drži i danas. Mislim da je to u svakoj vezi najbitnije – ispričao je Sergej u emisiji „Goca Show“ na K1 televiziji.

S obzirom na to da smo svedoci rapidnog porasta razvoda, Sergej smatra da je brak kao instituacija izgubio vrednost zbog velikih iskušenja. Ipak, u njegovom slučaju sve je u najboljem redu, jer, kako kaže, nijedna avantura nije vredna njegove žene.

– Treba biti siguran u to što radiš i ako se već uhvatiš u koštac sa brakom i porodicom, drži to do kraja. Zar je bilo kakva avantura vredna takve žene? Zarad pet minuta ili jedne noći. Svaki muškarac zaboravlja da žena sve zna – ispričao je Sergej i otkrio zbog čega je njegova Kristina posebna.

– Kupila me je na početku jer je vozila kao muško. Jednostavna je, dobra, vredna, pažljiva, nema lažnih igrica i u svakoj situaciji je prilično realna. Često mi je najveći kritičar, što mene ponekad iznervira, ali posle joj teška srca priznam da je u pravu, a žene su skoro uvek u pravu. Našli smo se, vatra i voda.

Iako je po prirodi strpljiv i smiren, Sergej otkriva šta ume da ga razgoropadi.

– Ljudi sa strane kažu da ne ličim na sebe kad me nešto jako pogodi. Moj prag tolerancije je velik, ali nepravda me nervira. Kad neko pokuša da me napravi budalom, da me uvredi na najgori mogući način, mene ili nekog iz mog okruženja, nemam zadršku i postajem neprepoznatljiv.

Priču o porodici Ćetković je zaokružio na najlepši način.

– Ponosan sam na svoju decu, na svoj brak. Kad krajičkom oka pogledam oko sebe, ljude koje volim, shvatam da sam napravio veliku stvar u životu – zaključio je pop pevač.





