Fotografija koja kida dušu: Prvi susret Miroslava Ilića sa sinom Devinom rasplakaće i najtvrđa srca

Miroslav i Devin, susret koji kida dušu

Sudskom procesu koji su Mirjana Antonović i njen sin Devin pokrenuli protiv Miroslava Ilića s ciljem dokazivanja očinstva, čini se, ne nazire se kraj, a u međuvremenu se mnogo toga promenilo.

Mladi lekar iz Amerike, koji tvrdi da mu je poznati pevač otac, odnedavno uživa u čarima roditeljstva, jer je sa izabranicom Džes dobio ćerku Evu Medson. Sudeći po njegovim izjavama, kao da je izgubio entuzijazam da će se njegov slučaj pozitivno rešiti.

− Gadi mi se čitav ovaj proces. Miroslavu najverovatnije odgovara ova vrsta publiciteta. Da nije tako, ova farsa odavno bi se završila. Ovo je sve neshvatljivo. Istina je jedna i od nje se ne može pobeći. Meni više nije potreban otac i zahvalan sam što sam uvek imao hrabru i požrtvovanu majku sa živcima od čelika. Ali, zbog ovako lošeg zakona, gde je i sudstvo zavezanih ruku, mnoge majke i deca ispaštaju – poručio je u izjavi za 24. sedam.

− Teško mi je palo to razočaranje i saznanje da moj otac nije onakav kakvim sam ga zamišljao – priznao je Devin koji je Miroslava, pre nego što su se sreli u sudu, prvi i poslednji put video kao dečak od 18 meseci. Tada je od njega na poklon dobio lančić sa zlatnim krstom koji i danas nosi.

Pokušaj da sa Miroslavom stupi u kontakt nije urodio plodom.

− Pozvao sam ga ubrzo pošto sam saznao da mi je biološki otac i rekao mu: „Je l' to Miroslav Ilić? Ovde Devin, tvoj izgubljeni sin iz Amerike.“ Nastala je pauza posle koje je on odgovorio: Drago mi je da si živ i da si dobro. Pričali smo o raznim stvarima, čak i o fudbalu. Kasnije smo se još nekoliko puta čuli, čak smo se dogovorili da se nađemo u Beogradu. Kupio sam kartu, ali me je, nažalost, nedelju dana pred put pozvao i otkazao viđanje.

Zanimljiv je podatak da je Devin, kako je tvrdila Mirjana Antonović, po želji Miroslava Ilića trebalo da se zove Kristijan. Ali, sudbina je umešala prste, Mirjana i Miroslav su se rastali, pa tako njihov sin kroz život korača kao Devin Antonović.