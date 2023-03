Dodela Oskara 2023: Jedan film osvojio čak 7 nagrada, a evo ko su najveći gubitnici FOTO

Oskar 2023. u znaku jednog filma



Sinoćna ceremonija 95. dodele nagrade Akademije filmskih umetnosti i nauka Oskar prošla je u u znaku filma “Sve u isto vreme” Danijela Šejnarta i Danijela Kvana, koji je, pored nagrade za najbolji film, dobio dodatnih šest zlatnih statueta.

Emma McIntyre/Staff/GettyImages

“Sve u isto vreme” doneo je Mišel Jeo nagradu za najbolju glavnu glumicu, Kiju Huiju Kvanu statuetu za najboljeg sporednog glumca, a Džejmi Li Kertis dočela je svoj zlatni momenat konačno osvojivši Oskara za najbolju sporednu glumicu za isti film.

Emma McIntyre/Staff/GettyImages

Ovaj film osvojio je i nagrade za najbolji scenario, najbolju režiju i najbolju video-montažu.



Najbolji glavni glumac ove godine je Brendan Frejzer za otelotvorenje gojaznog Čarlija u filmu “Kit”. “All is quiet on the Westfront” osvojio je četiri nagrade, a jedna od njih je za najbolji internacionalni film.

Kevin Winter/Staff/GettyImages

Uprkos tome što se filmovima “Top Gan Maverick” i “Avatar: The Way of Water” predviđao veliki uspeh na ovogodišnjoj dodeli, oba filma su osvojila samo po jednu statuetu, za najbolju produkciju zvuka i za najbolje vizuelne efekte.