Tajna vanvremenske lepote Rakel Velč krila se u ovim namirnicama: To me podmladi za nekoliko godina...

Američka glumica Rakel Velč preminula je u 83. godini, potvrdio je njen agent.

„Umrla je mirno posle kratke bolesti“, navodi se u poruci poslatoj AFP-u.

Rakel je slavu stekla u šezdesetim i sedamdesetim godinama prošlog veka, a status seks simbola preuzela je posle smrti legendarne Merilin Monro 1962.

Jason Merritt / Getty Images

Lepotica iz Čikaga snimila je više od trideset filmova. Najveću popularnost donele su joj uloge u ostvarenjima „Fantastično putovanje“ i „Milion godina pre nove ere“. Iako je izgovorila svega nekoliko rečenica, njeni minimalistički kostimi od jelenske kože napravili su bum na holivudskoj sceni.

Keystone Features / Hulton Archive / Getty Images

Tajna lepote

Prelepa brineta uvršćena je u sto najseksepilnijih zvezda filma svih vremena, dok ju je časopis Plejboj stavio na treće mesto u kategoriji sto najseksepilnijih zvezda 20. veka.

U knjizi „Beyond the Cleavage“ Rakel je otkrila tajnu svoje lepote koja je prkosila vremenu.

‒ Svaki dan pojedem po tri voćke i organsko povrće. Iako jako volim palačinke, picu i hleb, to sebi ne mogu da dopustim.

Opisala je i kako neguje lice.

‒ Na lice stavljam masku od paradajza, malo meda i nekoliko kapi maslinovog ulja. To me podmladi za nekoliko godina. I u kupku stavim malo maslinovog ulja. Imam divnu kožu, ali ljudi mi to govore ceo život, a kad imate nešto posebno, želite da se pobrinete da to potraje ‒ istakla je Rakel i naglasila da strogo izbegava sapune jer oni isušuju kožu.

Keystone Features / Hulton Archive / Getty Images

Bračni brodolomi

Legendarna glumica poznata je i po javnim romansama, te četiri propala braka, zbog čega je često punila novinske stupce. Bila je udata za Džejmsa Vestlija Velča, producenta Patrika Kurtisona, reditelja Andrea Vejnfilda i glumca Ričija Palmera.

‒ Bila sam u braku četiri puta i opet ne znam šta zapravo tražim. Osećam se kao da sam u tom pogledu zbilja podbacila – priznala je jednom prilikom. Leonard Burt / Central Press / Getty Images

Zadovoljstvo je na kraju našla u sopstvenom biznisu na koji je bila veoma ponosna, ali i u deci za koju je samokritično govorila da su postali dobri ljudi isključivo vlastitom zaslugom.

‒ Obožavam muškarce i obožavam da budem u njihovom društvu, ali, s druge strane, previše sam nezavisna. Želim da imam vezu, ali, iskreno, teško je pronaći zanimljive ljude u mojim godinama ‒ priznala je nedavno.