Serija o Žarku Lauševiću oživela tragediju iz prošlosti: Evo šta je supruga Maja izjavila dva dana posle ubistva

Tragedija Žarka Lauševića ponovo u epicentu interesovanja

Ovog leta navršiće se trideset godina od tragičnog događaja u Podgorici, koji je uzdrmao region. Žarko Laušević, u to vreme na vrhuncu karijere, sticajem nesrećnih okolnosti hicima iz pištolja usmrtio je dva muškarca, a jednog ranio. Osuđen je na 15 godina, potom na 13, da bi na kraju u zatvoru proveo četiri godine i sedam meseci. Na slobodu je pušten u februaru 1998. godine.

Vesna Lalić

Kasnije je napisao nekoliko knjiga u kojima je opisao okolnosti pod kojima se taj događaj odigrao, ali i svoj život pre i posle kobne noći u Podgorici. Autobiografija „Godina prođe, dan nikad” poslužila je kao inspiracija za seriju „Pad”, koja je ovu priču ponovo vratila u epicentar interesovanja.

Milan Marić, koji tumači lik Žarka Lauševića, o novom glumačkom izazovu kaže:

− Otkad se rodite svi vas pripremaju za uspon, a niko ti ne priča šta se dešava kad padneš. Kako to izgleda i šta posle? Kažu ti – ajde ustani, otresi prašinu. Ali kako dalje, i ko smo mi posle tog pada? I ko smo mi dok padamo? To su nepoznanice kojima smo se bavili i to je bila jedna zamka iz koje nismo mogli da ostanemo distancirani.

Promo

Obećavajući životni put Žarka Lauševića početkom avgusta 1993. krenuo je u sunovrat. Porodice stradalih mladića tražile su najstrožu kaznu, novinari su opsedali Žarkove roditelje Dušana i Roksandu, kao i suprugu Maju, od koje se razveo dok je bio u zatvoru.

- Nemojte, molim vas. Ništa ne možemo da govorimo. Čekamo da dođe advokat - rekla je Maja za Večernje Novosti dva dana posle tragedije.