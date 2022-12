U 21.30 prestalo je da kuca srce moje mame... Ćerka Silvane Amrenulić i danas nosi neizdrživu tugu: Bože, koliko mi nedostaješ

Ćerka Silvane Armenulić čuva uspomenu na pokojnu majku

Silvana Armenulić, zvezda muzičke scene stare Jugoslavije, život je izgubila u saobraćajnoj nesreći davne 1976. godine, po povratku sa koncerta u Aleksandrovcu. Sećanje na nju i danas čuvaju oni koji su je najviše voleli, a pre svega ćerka Gordana.

Facebook

Gordana je i ovog 10. oktobra, kao mnogo puta ranije, uputila emotivnu poruku voljenoj majci.

„Na današnji dan, pre 46 godina, u 21.30 prestalo je da kuca srce moje mame“, podsetila je na početku objave. Zatim je napisala potresne reči:

„Nakupilo se toga za četiri života. Nedostaješ mi. Da me zagrliš. Da osetim tvoj dodir. Da me poljubiš. Da me nasmeješ. Da samo budeš pored mene. Jaka sam, čak i kada mi suze idu niz lice, uvek sam dovoljno hrabra da kažem – dobro sam. Nisam sama jer ti živiš u mom srcu, zauvek u mom srcu. Bože, koliko mi nedostaješ.“

Uz ovu objavu na svom Fejsbuk profilu Gordana Goga Armenulić dodala je fotografiju svoje majke iz dana najveće popularnosti, kao i sliku devojčice na kiši zagledane u nebo.

Ćerka jedinica jedne od najlepših i najvoljenijih pevačica u nekadašnjoj Jugoslaviji i bivšeg tenisera Radmila Armenulića imala je samo 12 godina kada je ostala bez majke.

Facebook

Gordana, koja je dobila ime po baki, majci svog oca Radmila, danas ima 58 godina. Oni koji je poznaju kažu da je od Silvane nasledila lepotu, a pre svega čaroban osmeh. Majka je dvojice sinova, a radni vek provela je kao profesor matematike u jednoj beogradskoj gimnaziji. Facebook